استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الشاب نور فريد أبو سته (26 عاما) استشهد جراء قصف طائرة مسيرة جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي السياق، أصيب مواطن برصاصة في الرأس أطلقتها مُسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وباستشهاد الشاب أبو سته، يرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من شهر أكتوبر الماضي إلى 485 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1313 جريحا، فيما جرى انتشال 713 جثمانا.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، ثلاثة شبان من بلدة بيرزيت شمال رام الله، بعد تصديهم لهجوم نفذه مستوطنون على أحد منازل البلدة.

وأفادت مصادر أمنية، لـ "وفا"، بأن مستوطنين هاجموا منزلا في بيرزيت، ما دفع الشبان إلى التصدي لهم والدفاع عن المنزل، لتقوم بعدها قوات الاحتلال باقتحام البلدة واعتقال كل من: صائب يوسف، وبسام مروان، ووعيد بسام، وسط إطلاق قنابل الغاز السام.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عورتا جنوب شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي رام الله، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية عين عريك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية عين عريك، ومنعت المركبات من المرور، مشيرة إلى أن قوة مشاة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية عين عريك، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، وشددت من إجراءاتها العسكرية على حواجزها المنتشرة في محافظة رام الله والبيرة.