ويتكوف: مباحثات مثمرة مع المبعوث الروسي حول النزاع الأوكراني

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أنه عقد اجتماعات مثمرة وبناءة مع المبعوث الروسي الخاص ديميترييف في ولاية فلوريدا.

التوسط في النزاع القائم في أوكرانيا

ووفقا لنبأ أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أشار ويتكوف إلى أن هذه المباحثات تأتي في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى التوسط في النزاع القائم في أوكرانيا، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لإيجاد حلول سلمية للأزمة وتقليل حدة التوترات.

تعزيز القنوات الدبلوماسية

وأضاف أن الاجتماعات مع الجانب الروسي تمثل خطوة مهمة لتعزيز القنوات الدبلوماسية وفتح مجال للحوار البناء بين الأطراف المعنية بالنزاع.