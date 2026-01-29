أكد ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي، أن سياسة السلام عبر القوة مكنت من إعادة المحتجزين بقطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال ويتكوف عن غزة:" يمكن القول إننا في المرحلة الثانية الآن".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية نقلا عن مسئولين، بان إدارة ترامب تدرس اتخاذ مبنى في واشنطن العاصمة مقرًا لمجلس السلام الدولي الجديد الذي شكل بشأن غزة.

مقر مجلس السلام بشأن غزة



وأوضحت الوكالة نقلا عن أربعة مسئولين أمريكيين في الإدارة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن المبنى كان سابقًا مقرًا لمعهد السلام الأمريكي، وأضافوا أن الموضوع كان محل نقاش جاد، لكنهم أكدوا أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن مكان وجود الكادر الإداري للمجلس.