قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عقوبة صارمة في الأهلي تبعد إمام عاشور عن 5 مباريات
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
محمد عمران أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية خلفا للسيد القصير
حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك
استعدادا لضرب إيران .. البنتاجون يضاعف إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات باتفاق تاريخي
برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد
بعد وصول الشرع إلى موسكو .. هل تسلم روسيا بشار الأسد إلى سوريا؟
3 دعوات تمسكوا بها في شهر شعبان .. اغتنموا هذه الأيام قبل رفع الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مبنى يخضع لنزاع قضائي .. ترامب يدرس مقرا لمجلس سلام غزة في واشنطن

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أفادت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية نقلا عن مسئولين، بان إدارة ترامب تدرس اتخاذ مبنى في واشنطن العاصمة مقرًا لمجلس السلام الدولي الجديد الذي شكل بشأن غزة.

مقر مجلس السلام بشأن غزة

وأوضحت الوكالة نقلا عن أربعة مسئولين أمريكيين في الإدارة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن المبنى كان سابقًا مقرًا لمعهد السلام الأمريكي، وأضافوا أن الموضوع كان محل نقاش جاد، لكنهم أكدوا أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن مكان وجود الكادر الإداري للمجلس.

ويُذكر أن المبنى محل نزاع قضائي رفعه موظفون ومديرون تنفيذيون سابقون في معهد السلام الأمريكي، بعد أن استولت الإدارة على المبنى العام الماضي وفصلت جميع موظفيه تقريبًا. 

وقد أُعيد تسمية المبنى لاحقًا ليصبح "معهد دونالد جيه ترامب الأمريكي للسلام"، لكن اسمه ووضعه القانوني لا يزالان معلقين.

وكشف ترامب النقاب عن المجلس الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا، ويضم حاليًا 27 "عضوًا مؤسسًا"، وتتمثل مهمتهم الأولى في الإشراف على خطة السلام في غزة.

نزاع قضائي ترامب مجلس السلام إدارة ترامب معهد السلام الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

ترشيحاتنا

حزب الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري: مواجهة الشائعات خط الدفاع الأول لحماية وعي المواطن والاستقرار

مستقبل وطن

مستقبل وطن يناقش مقترحا لإطلاق مسابقة لريادة الأعمال والشركات الناشئة على مستوى الجمهورية

رضا فرحات

المؤتمر: مواجهة الشائعات خط الدفاع الأول عن الأمن القومي.. ومعركة الوعي أخطر من معارك السلاح

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

فيديو

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد