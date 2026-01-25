قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء الباكستاني: إسلام آباد وافقت على الانضمام إلى «مجلس السلام» في غزة ﻿

محمد على

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن مجلس الوزراء وافق على الانضمام إلى مجلس السلام في غزة.


وقّع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى جانب عدد من قادة العالم، ميثاق "مجلس السلام" الذي أطلقه دونالد ترامب في دافوس.


تسعى الهيئة العالمية التي يرأسها الرئيس الأمريكي ترامب إلى إنهاء الصراعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصراع في غزة.
 

وقع شريف، إلى جانب ممثلي 18 دولة أخرى، على ميثاق ميزان المدفوعات مع ترامب على هامش قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

يضم المجلس الدول المشاركة والجهات المعنية الساعية لدعم الحوار والاستقرار ومبادرات السلام المرتبطة بالأزمة المستمرة في غزة إلا أن أحزاب المعارضة الباكستانية انتقدت الحكومة لعدم إجراء مشاورات قبل الانضمام إلى المبادرة التي يقودها ترامب.

وقال شريف للصحفيين خارج المفوضية الباكستانية العليا في لندن أمس السبت: "تلقت باكستان دعوة للانضمام إلى مجلس السلام، وبعد المشاورات، وافق مجلس الوزراء على الانضمام إليه".

وذكر أن الحكومة قررت الانضمام إلى الهيئة الدولية على أمل أن يساهم ذلك في إرساء السلام في غزة والمساعدة في إعادة إعمار القطاع.

