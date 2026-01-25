عشاء على طاولة السلام.. انسجام «أمريكي روسي أوكراني» بعد مُحادثات أبوظبي

تناولت وفود أمريكية وروسية وأوكرانية العشاء معًا عقب محادثات ثلاثية في أبوظبي حول حل النزاع في أوكرانيا، وبدا عليهم الانسجام وكأنهم أصدقاء، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول، كما نقل الموقع: «كانت هناك لحظة بدا فيها الجميع وكأنهم أصدقاء. شعرتُ بالأمل».

ووفقًا للمسؤول، سارت الأمور على نحوٍ ممتاز.

واختُتم يوم السبت، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من محادثات الفريق الثلاثي المعني بالقضايا الأمنية، والذي يضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

الخارجية الروسية

أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، اليوم الأحد، أن كييف لم ترد حتى الآن على مقترحات موسكو بشأن إنشاء مركز ثنائي لمراقبة والتحكم في نظام وقف إطلاق النار، كما لم ترد على استعداد روسيا لرفع مستوى الوفود المشاركة في إطار مفاوضات إسطنبول.

وقال بوليشوك، في مقابلة مع «سبوتنيك»: «إن كييف، منذ يوليو 2025، لم ترد على مقترحاتنا بشأن المركز الثنائي لمراقبة والتحكم في نظام وقف إطلاق النار وثلاث مجموعات عمل، ولم تستجب لاستعدادنا لرفع مستوى الوفود. وباختصار، الكرة الآن في ملعب الجانب الأوكراني».

وأكد: «نظل منفتحين على مواصلة الحوار، ونُقدّر عاليًا حسن ضيافة تركيا».

