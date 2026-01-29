قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
تصعيد خطير في القدس.. هدم مقرات الأونروا وتهديد مباشر لحياة 190 ألف لاجئ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

توك شو | استقرار الذهب والعملات والطقس .. وتحرك القافلة الإنسانية 127 عبر معبر رفح لدعم غزة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 29 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 46.98 جنيه
سعر الشراء: 46.84 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تتحرك.. ومفاجأة بعيار 21
 

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 29 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس  


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6026 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7030 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8038 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56240 جنيه.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29 يناير 2026| فيديو
 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 29 يناير 2026.

حالة الطقس اليوم الخميس 29 يناير 2026

 

 العظمى

القاهرة  22

الإسكندرية 21

شرم الشيخ 24

مطروح 21

أسوان 24

المستشار الألماني: مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر
 

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المستشار الألماني، قال إننا عازمون ومتحدون في أوروبا على عدم السماح بترهيبنا وتهديدات الرسوم الجمركية مرة أخرى.


وأضاف المستشار الألماني، أنه على الأوروبيين تحمل مسئولية أمنهم بأنفسهم وتقليل الاعتماد على الآخرين، ومستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر.


وتابع: أوروبا تريد الحفاظ على حلف الناتو وتعزيزه وسنمد يد التعاون للولايات المتحدة. 

انخفاض يصل لـ20%..الحكومة تكثف استعداداتها لشهر رمضان وتزف بشرى سارة
 

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تكثّف الحكومة استعداداتها لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، من خلال طرح كميات كبيرة بأسعار مخفّضة، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

 وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات الأسر المصرية.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، إن الدولة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع الغذائية في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

رويترز: وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا غدًا
 

أفادت وكالة رويترز في نبأ عاجل، بأن وزير الخارجية الإيراني سيزور تركيا غدًا الجمعة، في خطوة تهدف لتعزيز الحوار والتعاون بين البلدين.

  أردوغان اقترح على ترامب عقد لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الإيراني 

كما أفادت القناة بأن إعلام تركي كشف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.. والرئيس الأمريكي أبدى تجاوبا.

الحكومة تزف بشرى سارة.. افتتاح 153 معرضًا و198 شادر سلع غذائية خلال الفترة المقبلة
 

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع الغذائية في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال الشهر الكريم.

توجيهات رئاسية بمتابعة يومية للأسواق

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن اجتماع الحكومة الأخير يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة، إلى جانب متابعة الالتزام بالأسعار المعلنة، مشددًا على أن ضبط الأسواق يُعد أولوية رئيسية خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن جزءًا أساسيًا من خطة الاستعداد لشهر رمضان يتمثل في التوسع في طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تخفيضات تتراوح بين 15 و25% بمعارض «أهلا رمضان»

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن معارض «أهلا رمضان» هذا العام ستشهد تخفيضات تتراوح ما بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت خطة متكاملة لتوفير احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان.

وأضاف أن هذه المعارض توفر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل الأسواق المحلية.

تحرك الفوج الثاني من القافلة الإنسانية رقم 127 عبر معبر رفح لدعم غزة
 

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن الفوج الثاني من القافلة الإنسانية رقم (127) تحرك من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الفلسطينية، ضمن الجهود المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح كمال، خلال مداخلة مع الإعلامية يوستينا يوسف، على قناة “إكسترا نيوز”، أن الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية انطلقت ضمن أفواج متتالية، مشيرًا إلى أن المساعدات شملت أجولة الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب المساعدات الإيوائية التي تمثلت في الملابس الشتوية والأغطية والبطاطين والخيام، في إطار استمرار إمدادات الشتاء في هذا التوقيت بالغ الأهمية.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي في ظل تعرض الأراضي الفلسطينية لمنخفض جوي قوي، تسبب في تدمير واسع للبنية التحتية، وغرق خيام النازحين، لا سيما في مناطق المحافظة الوسطى، وهو ما ضاعف من الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن القافلة تضم أيضًا مشتقات المواد البترولية، اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز، إلى جانب المرافق الخدمية المختلفة داخل قطاع غزة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية أسعار الذهب في مصر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

