الحكومة تزف بشرى سارة.. افتتاح 153 معرضًا و198 شادر سلع غذائية خلال الفترة المقبلة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع الغذائية في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال الشهر الكريم.

توجيهات رئاسية بمتابعة يومية للأسواق

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن اجتماع الحكومة الأخير يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة، إلى جانب متابعة الالتزام بالأسعار المعلنة، مشددًا على أن ضبط الأسواق يُعد أولوية رئيسية خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن جزءًا أساسيًا من خطة الاستعداد لشهر رمضان يتمثل في التوسع في طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تخفيضات تتراوح بين 15 و25% بمعارض «أهلا رمضان»

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن معارض «أهلا رمضان» هذا العام ستشهد تخفيضات تتراوح ما بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت خطة متكاملة لتوفير احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان.

وأضاف أن هذه المعارض توفر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل الأسواق المحلية.

شوادر ومعارض في جميع المحافظات

وأوضح الحمصاني أن خطة وزارة التموين تشمل إقامة 146 شادرًا على مستوى الجمهورية، بحد أدنى خمسة شوادر في كل محافظة، بمشاركة 31 شركة غذائية تابعة للوزارة، لتوفير السلع الأكثر طلبًا خلال الشهر الكريم.

تعاون مع الغرف التجارية والتوسع في المنافذ

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك تعاونًا مستمرًا بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم بالفعل افتتاح 123 معرضًا و73 شادرًا حتى الآن، مؤكدًا أنه جارٍ افتتاح 153 معرضًا و198 شادرًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة للتوسع في منافذ البيع وضمان وصول السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.