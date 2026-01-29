قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة تزف بشرى سارة.. افتتاح 153 معرضًا و198 شادر سلع غذائية خلال الفترة المقبلة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع الغذائية في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال الشهر الكريم.

توجيهات رئاسية بمتابعة يومية للأسواق

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن اجتماع الحكومة الأخير يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة، إلى جانب متابعة الالتزام بالأسعار المعلنة، مشددًا على أن ضبط الأسواق يُعد أولوية رئيسية خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن جزءًا أساسيًا من خطة الاستعداد لشهر رمضان يتمثل في التوسع في طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تخفيضات تتراوح بين 15 و25% بمعارض «أهلا رمضان»

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن معارض «أهلا رمضان» هذا العام ستشهد تخفيضات تتراوح ما بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت خطة متكاملة لتوفير احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان.

وأضاف أن هذه المعارض توفر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل الأسواق المحلية.

شوادر ومعارض في جميع المحافظات

وأوضح الحمصاني أن خطة وزارة التموين تشمل إقامة 146 شادرًا على مستوى الجمهورية، بحد أدنى خمسة شوادر في كل محافظة، بمشاركة 31 شركة غذائية تابعة للوزارة، لتوفير السلع الأكثر طلبًا خلال الشهر الكريم.

تعاون مع الغرف التجارية والتوسع في المنافذ

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك تعاونًا مستمرًا بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم بالفعل افتتاح 123 معرضًا و73 شادرًا حتى الآن، مؤكدًا أنه جارٍ افتتاح 153 معرضًا و198 شادرًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة للتوسع في منافذ البيع وضمان وصول السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

جامعة سوهاج

بتكلفة 550 مليون جنيه.. تنفيذ أول مبنى معامل متطور لجامعة سوهاج الأهلية

صورة ارشيفية

القصة الكاملة لطالب بالمرحلة الإعدادية أنهى حياته في منطقة التعاون بالإسماعيلية

صورة ارشيفية

القصة الكاملة لطالب بالمرحلة الإعدادية أنهى حياته في منطقة التعاون بالإسماعيلية

بالصور

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد