استعدادا لشهر رمضان.. متحدث الحكومة: إقامة 146 شادرًا على مستوى الجمهورية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع الغذائية في مختلف المنافذ، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال الشهر الكريم.

استعدادات مكثفة لضمان توافر السلع

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن اجتماع الحكومة الأخير جاء في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية بالكميات الكافية، إلى جانب متابعة الالتزام بالأسعار المعلنة داخل الأسواق.

وأوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بطرح السلع بأسعار مناسبة، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من خطة تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان.

تخفيضات تصل إلى 25% بمعارض «أهلا رمضان»

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن معارض «أهلا رمضان» هذا العام ستشهد تخفيضات تتراوح ما بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت خطة متكاملة لتوفير احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.

وأضاف أن الخطة تشمل إقامة معارض وشوادر في جميع محافظات الجمهورية لضمان وصول السلع إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

شوادر ومعارض بجميع المحافظات

وأوضح الحمصاني أن خطة وزارة التموين تتضمن إقامة 146 شادرًا على مستوى الجمهورية، بحد أدنى خمسة شوادر في كل محافظة، بمشاركة 31 شركة غذائية تابعة للوزارة، لتوفير السلع الأساسية التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان.

تعاون مع الغرف التجارية وتوسع في المعارض

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك تعاونًا مستمرًا بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم بالفعل افتتاح 123 معرضًا و73 شادرًا، مع الاستعداد لافتتاح 153 معرضًا و198 شادرًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين