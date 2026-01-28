قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعرف على استعدادات مطروح لاستقبال شهر رمضان الكريم

ايمن محمود

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان الكريم 1447هـ - 2026م وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والنائب أحمد جمعة بدر عن الهيئة البرلمانية بمطروح ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وجه محافظ مطروح، بأهمية الاستعداد الجيد بكافة الجهات لاستقبال الشهر الكريم مع التنسيق بين جميع الأجهزة لتوفير كافة احتياجات المواطنين وللتخفيف عنهم ، وتنفيذ خطط وبرامج الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والتوعية الدينية بروحانيات الشهر الكريم ومنها خطط ندوات التوعوية بالمساجد من خلال المشايخ والعلماء بالأزهر والأوقاف أثناء شهر رمضان بآداب الصيام وندوات دينية لفضائل شهر رمضان وخواطر التراويح وصلاة التهجد وغيرها.

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق التام بين مديرية التضامن الإجتماعي و مديرية الأوقاف لتسليم كميات من اللحوم والمواد الغذائية المخصصة من وزارة الأوقاف لمحافظة مطروح إلى مديرية التضامن الإجتماعي بمطروح لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأكثر إحتياجا بمدن ومراكز المحافظة.

وأعلن محافظ مطروح عن تنظيم مسابقة لحفظة القرآن بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة مطروح والذي خصص لها 200 ألف جنيه دعما مناصفة من وزارة الأوقاف ومحافظة مطروح لتحفيز وتشجيع أبنائنا من حفظة القرآن الكريم مع التوسع فى تنفيذ مسابقات في حفظ القرآن الكريم بجميع مراكز ومدن المحافظة.

كما وجه محافظ مطروح لرؤساء مراكز ومدن المحافظة بتنشيط حملات النظافة على المساجد والساحات مع رفع درجة الإستعداد بغرفة عمليات المحافظة والغرف الفرعية بمجالس المدن تجنبا لحدوث أي طوارئ أيام الشهر الكريم والتأكيد على السادة رؤساء المراكز بالتنسيق مع مديرية التموين للحرص على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين طوال الشهر الكريم بأسعار مخفضة للتيسير عليهم وفتح منافذ لتكثيف المعروض من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين بكل مركز والتأكيد على مديرية التموين بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية بعد الإفطار للمرور على الأسواق والمحلات العامة والبقالة التموينية ومنافذ البيع والمطاعم وذلك للتأكد من عدم وجود أي مخالفات تموينية وضبط الأسعار .

كما وجه بتكثيف المرور على المخابز البلدية والإفرنجية للمتابعة والتأكد من الأوزان والمواصفات المقررة بموجب القوانين والقرارات التموينية الصادرة في هذا الشأن مع مراجعة الأرصدة والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية من الآن وخلال شهر رمضان الكريم.

وخلال الاجتماع وجه محافظ مطروح لمديرية الكهرباء ومجالس المدن بالعمل على استقرار التيار الكهربائي ومراجعة إنارة الشوارع وفى محيط المساجد .

كما وجه محافظ مطروح لمديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بجميع المنشأت الصحية خلال الشهر الكريم وعمل جداول نوبتجيات بأقسام الطوارئ والتأكد على توافر الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات خلال شهر رمضان.

