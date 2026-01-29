انخفاض يصل لـ20%..الحكومة تكثف استعداداتها لشهر رمضان وتزف بشرى سارة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تكثّف الحكومة استعداداتها لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، من خلال طرح كميات كبيرة بأسعار مخفّضة، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات الأسر المصرية.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، إن الدولة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع الغذائية في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

وأكد المتحدث الرسمي أن الالتزام بالأسعار المعلنة يُعد جزءًا أساسيًا من خطة الدولة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي محاولات استغلال.

تخفيضات تصل إلى 25% على السلع الغذائية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفذ خطة متكاملة لتوفير السلع خلال شهر رمضان، تشمل إقامة معارض «أهلا رمضان» في مختلف المحافظات، بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25% على السلع الغذائية الأساسية.

وأشار إلى مشاركة 31 شركة غذائية تابعة لوزارة التموين في هذه المعارض، بما يسهم في توفير منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

انتشار المعارض والشوادر بجميع المحافظات

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن خطة وزارة التموين تتضمن إقامة 146 شادرًا على مستوى الجمهورية، بحد أدنى خمسة شوادر في كل محافظة، لضمان وصول السلع إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ولفت إلى أنه تم بالفعل افتتاح 123 معرضًا و73 شادرًا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، مع الاستعداد لافتتاح 153 معرضًا و198 شادرًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توزيع 2.5 مليون كرتونة رمضان على الأسر المستحقة.

رقابة مستمرة على الأسواق طوال العام

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الرقابة على الأسواق لا تقتصر على المواسم فقط، بل تمتد على مدار العام، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان، بمشاركة وزارة التموين ووزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة.

وأوضح أن الهدف من هذه الرقابة هو منع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال المواطنين، والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضة.

زيادة المعروض لضبط الأسعار وتأمين المخزون

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن زيادة المعروض من السلع الغذائية تُعد من أهم أدوات ضبط الأسعار، موضحًا أن توافر السلع بكميات كافية يمنع أي ارتفاعات غير مبررة نتيجة زيادة الطلب أو نقص المعروض.

وأكد حرص الحكومة على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية طوال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح معرض «أهلا رمضان» خلال أيام، وتحديدًا في شهر فبراير المقبل.