قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض يصل لـ20%..الحكومة تكثف استعداداتها لشهر رمضان وتزف بشرى سارة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تكثّف الحكومة استعداداتها لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، من خلال طرح كميات كبيرة بأسعار مخفّضة، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

 وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات الأسر المصرية.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، إن الدولة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع الغذائية في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

وأكد المتحدث الرسمي أن الالتزام بالأسعار المعلنة يُعد جزءًا أساسيًا من خطة الدولة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي محاولات استغلال.

تخفيضات تصل إلى 25% على السلع الغذائية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفذ خطة متكاملة لتوفير السلع خلال شهر رمضان، تشمل إقامة معارض «أهلا رمضان» في مختلف المحافظات، بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25% على السلع الغذائية الأساسية.

وأشار إلى مشاركة 31 شركة غذائية تابعة لوزارة التموين في هذه المعارض، بما يسهم في توفير منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

انتشار المعارض والشوادر بجميع المحافظات

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن خطة وزارة التموين تتضمن إقامة 146 شادرًا على مستوى الجمهورية، بحد أدنى خمسة شوادر في كل محافظة، لضمان وصول السلع إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ولفت إلى أنه تم بالفعل افتتاح 123 معرضًا و73 شادرًا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، مع الاستعداد لافتتاح 153 معرضًا و198 شادرًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توزيع 2.5 مليون كرتونة رمضان على الأسر المستحقة.

رقابة مستمرة على الأسواق طوال العام

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الرقابة على الأسواق لا تقتصر على المواسم فقط، بل تمتد على مدار العام، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان، بمشاركة وزارة التموين ووزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة.

وأوضح أن الهدف من هذه الرقابة هو منع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال المواطنين، والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضة.

زيادة المعروض لضبط الأسعار وتأمين المخزون

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن زيادة المعروض من السلع الغذائية تُعد من أهم أدوات ضبط الأسعار، موضحًا أن توافر السلع بكميات كافية يمنع أي ارتفاعات غير مبررة نتيجة زيادة الطلب أو نقص المعروض.

وأكد حرص الحكومة على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية طوال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح معرض «أهلا رمضان» خلال أيام، وتحديدًا في شهر فبراير المقبل.

المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء شهر رمضان المعظم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يدين جريمة كراهية استهدفت أسرة مسلمة في مدينة ستوكبورت البريطانية

د. نظير عياد مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية للطلاب الإندونيسيين: أنتم الشريحة الأكبر بين الدارسين في جامعة الأزهر

الفريق الطبي مع رئيس جامعة الأزهر

إنجاز طبي غير مسبوق بمستشفى الزهراء ينقذ طفلا من تشوه معقد

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد