خزني لرمضان.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 29 يناير

تشهد أسعار الفراخ اليوم، الخميس، استقرارا نسبيا بالأسواق قبل موعد شهر رمضان 2026، خلال الأيام المقبلة، والذي يتزايد فيه الطلب على شراء الفراخ بكامل أنواعها.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدواجن اليوم، الخميس 29 يناير، بحسب بورصة الدواجن.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم

ويسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم، الخميس، في آخر التحديثات الصباحية بالمزارع 75 - 76 جنيهًا، كما بلغ سعر الكيلو للمستهلك في السوق 79 - 89 جنيهًا، وفق المنطقة السكنية.

سعر كيلو الفراخ الساسو

ويبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم، الخميس، في آخر التحديثات الصباحية بالمزارع 100 - 101 جنيه، كما بلغ سعر الكيلو للمستهلك في السوق 104 - 114 جنيهًا، وفق المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وعن سعر كيلو الفراخ البلدي للكيلو الواحد، فسجل اليوم، الخميس، في آخر تحديث بالأسواق والمحلات للمستهلك 105 - 120 جنيهًا، وفق المنطقة السكنية.

سعر كيلو البانيه اليوم

سعر كيلو صدور البانيه تراوح بين 190 جنيهًا و200 جنيه باختلاف الأسواق.

أسعار مشتقات الدواجن

تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.

الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.

أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.

البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.

فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.

دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض الأبيض، اليوم الخميس 29 يناير 2026، نحو 120 جنيها للكرتونة، بينما سجل البيض الأحمر 125 جنيها للكرتونة، وسجل سعر البيض البلدى 130 جنيها للكرتونة.