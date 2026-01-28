الزراعة: زيادة في إنتاج الدواجن بـ14% عن العام الماضي.. وسعر اللحمة من 250 لـ300 جنيه

كشف خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق مؤخرا.

وقال خالد جاد في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" لا توجد أي ازمة في إنتاج الدواجن ولدينا مخزون كافي لاحتياجات ولدينا زيادة في الإنتاج تقدر بـ 14 % عن مثيلتها العام الماضي ".



وتابع خالد جاد :" هناك ضغط على الأسواق بسبب اقتراب حلول شهر رمضان والاعياد بما يؤدي إلى زيادة طفيفة في الأسعار ثم تعود الأسعار إلى طبيعتها مجددا ".



وأكمل خالد جاد: "لا مشكلة في الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من بيض المائدة والاكتفاء الذاتي من الدواجن يصل لـ 97 % ".

ولفت خالد جاد :" نستعد حاليا لاستقبال شهر رمضان الكريم ونستعد لطرح كميات كبيرة من الدواجن والسلع الأساسية للمواطنين "، مضيفا:" سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة من 250 لـ 300 جنيه للكيلو ".

