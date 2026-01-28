هل تشهد أسعار الدواجن وبيض المائدة ارتفاعا خلال الفترة القادمة؟.. تفاصيل

في ظل تذبذب أسعار السلع الغذائية وارتفاع تكاليف الاستيراد، أكد اتحاد منتجي الدواجن أن السوق المصري يمتلك القدرة الكاملة على تلبية احتياجات المواطنين من الدواجن والبيض، دون الحاجة إلى الاستيراد، مستندًا إلى وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار وتحقيق فائض يسمح بالتصدير.

رفض استيراد الدواجن المجمدة

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، رفضه استيراد الدواجن المجمدة من الخارج، موضحا أن أسعار الدواجن المحلية أقل من المستوردة بنسبة تصل إلى 30%، ما يجعل الاستيراد غير ضروري في ظل توافر المنتج المحلي.

ترشيد استخدام العملة الأجنبية

وأوضح أن رفض الاستيراد يأتي حرصًا على توفير العملات الأجنبية، وتوجيهها لاستيراد السلع التي تعاني من نقص فعلي داخل السوق المصري.

اكتفاء ذاتي وفائض في الإنتاج

وأشار إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وتمتلك فائضا في الإنتاج يقدر بنحو 20%، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد التوسع في تصدير الدواجن ومنتجاتها.

تصدير البيض ومنتجات دواجن لأسواق إفريقية

وأضاف أن مصر تصدر حاليًا البيض وبعض المنتجات المصنعة من الدواجن إلى نحو 8 دول إفريقية، ما يعكس تطور صناعة الدواجن وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تراجع أسعار البيض والدواجن مقارنة بالعام الماضي

ولفت إلى أن سعر طبق البيض انخفض بنحو 50 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجع سعر كيلو الدواجن في المزرعة من 97 جنيها العام الماضي إلى 72 جنيها حاليًا، بانخفاض قدره 25 جنيها.

الدواجن سلعة مرنة وأسعارها تتغير يوميًا

وأوضح أن أسعار الدواجن تتغير بشكل يومي لكونها سلعة شديدة المرونة، خاصة أن نحو 90% من الدواجن المتداولة في الأسواق تُباع حية، ولا يمكن للمربين الاحتفاظ بها داخل المزارع لفترات طويلة بعد بلوغ عمرها الطبيعي.

ارتفاعات مؤقتة خلال الأعياد

وأشار إلى أن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا مؤقتا خلال أعياد الميلاد، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 78 جنيها، قبل أن تعاود الانخفاض بعد 10 يناير لتسجل نحو 70 جنيها.

مطالب باستقرار السوق ودعم الإنتاج المحلي

وشدد على أن صناعة الدواجن تستهدف الاستقرار، مؤكدًا أن مصر قبل عام 2006 لم تستورد دجاجة واحدة لمدة 20 عامًا، نتيجة سياسات حكومية واضحة منعت استيراد الدواجن والبيض دعمًا للإنتاج المحلي.