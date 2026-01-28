قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سبب تسمية كتاب الله بالقرآن.. خالد الجندي: الاسم له معنى عميق لا يعرفه كثيرون
مصريون في النمسا يشيدون بجهود الرئيس السيسي في حماية مصر ودعم السلام
تسبب مضاعفات خطيرة.. احترس هذه علامات اللحمة الفاسدة
حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة كفر سعد
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
هل تشهد أسعار الدواجن وبيض المائدة ارتفاعا خلال الفترة القادمة؟.. تفاصيل

إسراء صبري

في ظل تذبذب أسعار السلع الغذائية وارتفاع تكاليف الاستيراد، أكد اتحاد منتجي الدواجن أن السوق المصري يمتلك القدرة الكاملة على تلبية احتياجات المواطنين من الدواجن والبيض، دون الحاجة إلى الاستيراد، مستندًا إلى وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار وتحقيق فائض يسمح بالتصدير.

رفض استيراد الدواجن المجمدة

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، رفضه استيراد الدواجن المجمدة من الخارج، موضحا أن أسعار الدواجن المحلية أقل من المستوردة بنسبة تصل إلى 30%، ما يجعل الاستيراد غير ضروري في ظل توافر المنتج المحلي.

ترشيد استخدام العملة الأجنبية

وأوضح أن رفض الاستيراد يأتي حرصًا على توفير العملات الأجنبية، وتوجيهها لاستيراد السلع التي تعاني من نقص فعلي داخل السوق المصري.

اكتفاء ذاتي وفائض في الإنتاج

وأشار إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وتمتلك فائضا في الإنتاج يقدر بنحو 20%، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد التوسع في تصدير الدواجن ومنتجاتها.

تصدير البيض ومنتجات دواجن لأسواق إفريقية

وأضاف أن مصر تصدر حاليًا البيض وبعض المنتجات المصنعة من الدواجن إلى نحو 8 دول إفريقية، ما يعكس تطور صناعة الدواجن وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تراجع أسعار البيض والدواجن مقارنة بالعام الماضي

ولفت إلى أن سعر طبق البيض انخفض بنحو 50 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجع سعر كيلو الدواجن في المزرعة من 97 جنيها العام الماضي إلى 72 جنيها حاليًا، بانخفاض قدره 25 جنيها.

الدواجن سلعة مرنة وأسعارها تتغير يوميًا

وأوضح أن أسعار الدواجن تتغير بشكل يومي لكونها سلعة شديدة المرونة، خاصة أن نحو 90% من الدواجن المتداولة في الأسواق تُباع حية، ولا يمكن للمربين الاحتفاظ بها داخل المزارع لفترات طويلة بعد بلوغ عمرها الطبيعي.

ارتفاعات مؤقتة خلال الأعياد

وأشار إلى أن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا مؤقتا خلال أعياد الميلاد، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 78 جنيها، قبل أن تعاود الانخفاض بعد 10 يناير لتسجل نحو 70 جنيها.

مطالب باستقرار السوق ودعم الإنتاج المحلي

وشدد على أن صناعة الدواجن تستهدف الاستقرار، مؤكدًا أن مصر قبل عام 2006 لم تستورد دجاجة واحدة لمدة 20 عامًا، نتيجة سياسات حكومية واضحة منعت استيراد الدواجن والبيض دعمًا للإنتاج المحلي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

منة فضالي

"بوسي أيدينا وهنسيبك".. منة فضالي تكشف تفاصيل صادمة عن محاولة اختطافها

مسلسل ناس الأردني

انتهاء تصوير الجمعة الجاي ضمن حلقات مسلسل ناس.. والعرض في رمضان

محمد محمود

محمد محمود يخطف الأنظار فى مسلسل بيت بابا

بالصور

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

