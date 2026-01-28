منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

اتحاد المنتجين: الدواجن المحلية أرخص من المستوردة بـ 30%

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه ضد استيراد الدواجن المجمدة من الخارج، موضحًا أن أسعار الدواجن المحلية أرخص، من المستوردة المجمدة بنسبة 30%.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن السبب في اعتراضه على الاستيراد يكون من أجل توفير العملات الأجنبية، لشراء السلع التي بها نقص.



لأول مرة منذ أكثر من عامين.. الأدوات المدرسية تدخل غزة

عرضت قناة إكسترا نيوز أنه لأول مرة منذ أكثر من عامين، الأدوات المدرسية تدخل غزة واستمرار منع دخول الكتب المدرسية.

أفاد كريم كمال، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، بانطلاق أفواج متتالية من القافلة رقم 126 التي يشرف الهلال الأحمر المصري على إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية، موضحا أن الفوجين الثاني والثالث تحركا منذ قليل باتجاه معبري العوجة وكرم أبو سالم، لإجراء عمليات التدقيق الأمني قبل تفريغ حمولات الشاحنات وعودتها إلى المنطقة اللوجستية المصرية.

وأشار كمال خلال رسالة على الهواء، إلى أن القافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية، تشمل الدقيق والأرز والمعلبات، إضافة إلى مساعدات إيوائية مثل الملابس الشتوية والبطاطين والخيام وأدوات النظافة الشخصية، كما تضم القافلة مشتقات بترولية ضرورية لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز والمرافق الحكومية داخل قطاع غزة.

انخفاض طبق البيض 50 جنيها.. منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن نسبة الاستهلاك في رمضان ترتفع بنسبة تصل لـ 30% عن الطبيعي، وهذا لأن رمضان موسم استهلاكي.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن سعر طبق البيض في رمضان الماضي كان في المرزعة بـ 155 و160 جنيها في المزرعة، واليوم يسجل 105 و110 جنيهات.

الذهب يواصل الارتفاع ويسجل مستوى قياسيا جديدا عند 5311 دولارا للأوقية

عرضت قناة إكسترا نيوز، أن العقود الآجلة للذهب تواصل الارتفاع وتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 5343 دولارا للأوقية.

وأوضحت القناة أن الذهب يواصل الارتفاع في المعاملات الفورية ويسجل مستوى قياسيا جديدا عند 5311 دولارا للأوقية.

مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي.. ناقد رياضي يعلن

كشف الناقد الرياضي إسلام فؤاد عن كواليس مهمة داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن المهاجم مروان عثمان نجح في تقديم أوراق اعتماده مبكرًا لجماهير القلعة الحمراء، وبات من الصفقات التي يعول عليها الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن اللاعب يحظى بدعم جماهيري كبير منذ مشاركته الأولى، مشيرًا إلى أن أداءه داخل الملعب يعكس قدراته الهجومية المميزة.

مفاجأة قبل رمضان.. 10 % انخفاض في أسعار اللحوم

قدم برنامج « صباح البلد» ، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، تقرير من أحد المحلات لمعرفة أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 في الأسواق.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن الجميع لا يستطيع الاستغناء عن اللحوم الحمراء، وأننا اليوم في أحد محلات الجزارة لمعرفة الأسعار اليوم.

وكشف صاحب محل جزارة، عن أن سعر كيلو اللحمة تسجل 380 جنيها، وأن سعر كيلو وش الفخدة بـ 400 جنيه، وأن سعر كيلو الاستيك من 390 إلى 400.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 28 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.04 جنيه

سعر الشراء: 46.99 جنيه

اليورو

سعر البيع: 56.11 جنيه

سعر الشراء: 55.99 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 64.66 جنيه

سعر الشراء: 64.50 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.56 جنيه

سعر الشراء: 12.53 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.82 جنيه

سعر الشراء: 12.79 جنيه

متنزلوش من البيت..تحذير هام من هيئة المصل واللقاح لهؤلاء الأشخاص

مع دخول فصل الشتاء، يتزايد انتشار العواصف والأتربة في العديد من الدول المجاورة، ومن المتوقع أن تؤثر هذه العوامل الجوية على مصر خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل هذه الظروف، وجه الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، تحذيرات خاصة لمواطني مصر، وخاصة مرضى الحساسية، حول كيفية التعامل مع هذه التقلبات الجوية لتجنب المخاطر الصحية.

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس التي تشهدها مصر الأيام المقبلة مشيرة إلى عدة تغيرات جوية.

تفاصيل حالة الطقس

أوضحت غانم أن البلاد تأثرت بـ كتل هوائية صحراوية، مما أدى إلى نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة في معظم المناطق.