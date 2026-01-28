متنزلوش من البيت..تحذير هام من هيئة المصل واللقاح لهؤلاء الأشخاص

مع دخول فصل الشتاء، يتزايد انتشار العواصف والأتربة في العديد من الدول المجاورة، ومن المتوقع أن تؤثر هذه العوامل الجوية على مصر خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل هذه الظروف، وجه الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، تحذيرات خاصة لمواطني مصر، وخاصة مرضى الحساسية، حول كيفية التعامل مع هذه التقلبات الجوية لتجنب المخاطر الصحية.

1. تحذير خاص لمرضى الحساسية: ضرورة البقاء في المنزل

أكد الدكتور أمجد الحداد في مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" مع الدكتور جمال شعبان، على ضرورة أن يلتزم مرضى الحساسية بالبقاء في المنزل خلال الأيام التي تشهد عواصف أو وجود أتربة. وأوضح أن هذه الظروف الجوية قد تؤثر سلبًا على صحتهم، حيث إن التعرض للأتربة والرياح الشديدة قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض الصحية الخاصة بهم مثل الربو وحساسية الصدر.

وأضاف الحداد أنه لا يجب على مرضى الحساسية مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية جدًا، للحفاظ على صحتهم وتجنب التعرض لأي أزمات صحية قد تؤثر على حياتهم.

2. أهمية ارتداء الكمامة أثناء الخروج

في حال اضطر المواطنون للخروج من المنزل، نصح الدكتور أمجد الحداد بارتداء الكمامة. وأوضح أن الكمامة تشكل حاجزًا وقائيًا فعالًا ضد ثلاثة مخاطر صحية رئيسية:

الحماية من الأتربة: حيث تمنع دخول الأتربة إلى الأنف والفم.

الوقاية من الأمراض التنفسية: مثل البرد والإنفلونزا التي تتزايد في مثل هذه الأجواء.

تدفئة الهواء: تساعد الكمامة في تدفئة الهواء الذي يدخل إلى الجسم عبر الأنف، ما يقلل من تأثير الرياح الباردة على الجهاز التنفسي.

3. أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية

شدد الحداد على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، خاصة مع التقلبات المناخية المتوقعة. فالطقس المتقلب والعواصف قد تؤدي إلى مشاكل صحية، خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض تنفسية أو حساسية. كما نصح المواطنين بتوخي الحذر في التعامل مع هذه التقلبات الجوية، والحرص على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

4. الوقاية خير من العلاج

دعا الحداد جميع المواطنين، خاصة مرضى الحساسية، إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الطقس المتقلب، مع اتباع التعليمات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والبقاء في المنازل قدر الإمكان.