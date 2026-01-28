قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
مفاجأة قبل رمضان.. 10 % انخفاض في أسعار اللحوم
صراع جديد.. زينة: أبو الأولاد اتجوز مساعدته.. وأحمد عز ينفي.. القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متنزلوش من البيت..تحذير هام من هيئة المصل واللقاح لهؤلاء الأشخاص

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع دخول فصل الشتاء، يتزايد انتشار العواصف والأتربة في العديد من الدول المجاورة، ومن المتوقع أن تؤثر هذه العوامل الجوية على مصر خلال الفترة المقبلة. 

وفي ظل هذه الظروف، وجه الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، تحذيرات خاصة لمواطني مصر، وخاصة مرضى الحساسية، حول كيفية التعامل مع هذه التقلبات الجوية لتجنب المخاطر الصحية.

1. تحذير خاص لمرضى الحساسية: ضرورة البقاء في المنزل

أكد الدكتور أمجد الحداد في مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" مع الدكتور جمال شعبان، على ضرورة أن يلتزم مرضى الحساسية بالبقاء في المنزل خلال الأيام التي تشهد عواصف أو وجود أتربة. وأوضح أن هذه الظروف الجوية قد تؤثر سلبًا على صحتهم، حيث إن التعرض للأتربة والرياح الشديدة قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض الصحية الخاصة بهم مثل الربو وحساسية الصدر.

وأضاف الحداد أنه لا يجب على مرضى الحساسية مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية جدًا، للحفاظ على صحتهم وتجنب التعرض لأي أزمات صحية قد تؤثر على حياتهم.

2. أهمية ارتداء الكمامة أثناء الخروج

في حال اضطر المواطنون للخروج من المنزل، نصح الدكتور أمجد الحداد بارتداء الكمامة. وأوضح أن الكمامة تشكل حاجزًا وقائيًا فعالًا ضد ثلاثة مخاطر صحية رئيسية:

الحماية من الأتربة: حيث تمنع دخول الأتربة إلى الأنف والفم.

الوقاية من الأمراض التنفسية: مثل البرد والإنفلونزا التي تتزايد في مثل هذه الأجواء.

تدفئة الهواء: تساعد الكمامة في تدفئة الهواء الذي يدخل إلى الجسم عبر الأنف، ما يقلل من تأثير الرياح الباردة على الجهاز التنفسي.

3. أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية

شدد الحداد على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، خاصة مع التقلبات المناخية المتوقعة. فالطقس المتقلب والعواصف قد تؤدي إلى مشاكل صحية، خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض تنفسية أو حساسية. كما نصح المواطنين بتوخي الحذر في التعامل مع هذه التقلبات الجوية، والحرص على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

4. الوقاية خير من العلاج

دعا الحداد جميع المواطنين، خاصة مرضى الحساسية، إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الطقس المتقلب، مع اتباع التعليمات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والبقاء في المنازل قدر الإمكان. 

مرضي الحساسية مرضي المناعة فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

الاهلي

35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

ترشيحاتنا

عاصفة “شاندرا”

بريطانيا ترفع الاستعداد لعاصفة "شاندرا"

الهلال الأحمر

«رعاية نموذجية ورفقة داعمة».. جلسة حوارية للهلال الأحمر بمعرض الكتاب

وزير الموارد المائية والري

وزير الري : ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع السنغال لخدمة قضايا المياه بأفريقيا

بالصور

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد