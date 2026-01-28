قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
إكرامي الشحات يكشف تفاصيل جلسة جمعت بين رمضان صبحي والخطيب
إنتاج فسائل النخيل بإقليم توشكى لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية
مانشستر سيتي يُواجه جالطة سراي اليوم في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا
الزمالك يصطدم ببتروجت اليوم في مواجهة مهمة بالدوري المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة

منار عبد العظيم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس التي تشهدها مصر الأيام المقبلة مشيرة إلى عدة تغيرات جوية.

تفاصيل حالة الطقس 

 أوضحت  غانم  أن البلاد تأثرت بـ كتل هوائية صحراوية، مما أدى إلى نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة في معظم المناطق.

تدهور الرؤية الأفقية

ولفتت غانم إلى أن  نشاط الرياح تسبب في تدهور الرؤية الأفقية، حيث وصلت إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق مثل المنطقة الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة 

 وتابعت:الطقس شهد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى في القاهرة 24 درجة مئوية.

انخفاض حاد في الحرارة وأمطار رعدية:

نشاط الرياح مستمر

أما عن الرياح فأكدت أنها ستستمر في نشاطها، حيث ستكون سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة ويستمر في إثارة الرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية.

 البحر المتوسط سيشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج لتصل لأكثر من 3.5 متر.

فرص الأمطار المتوقعة

 توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح، الإسكندرية، شمال البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية.

أمطار خفيفة: يتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في مناطق الوجه البحري وشرق البلاد، وقد تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى.

موعد تحسن حالة الطقس 

أشارت غانم إلى أن الرياح ستتحول لتصبح قادمة من البحر، مما سيقلل من نسبة الأتربة، وستستمر درجات الحرارة في الانخفاض.

 الطقس سيشهد استقرارًا تامًا يوم الخميس ، مع بداية ظهور الدفء النهاري، على أن تبقى الليالي شديدة البرودة.

ذكرت  غانم أن الشتاء سينتهي رسميًا في 21 مارس 2026، لكن التقلبات الشتوية ستستمر حتى نهاية مارس وبداية أبريل، لذا يجب الحذر من الدفء المؤقت الذي قد يحدث في بعض الفترات.

نصائح للمواطنين

ارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية عند الخروج.

القيادة بحذر على الطرق الصحراوية والسريعة.

الابتعاد عن الأشجار، المباني المتهالكة، وأعمدة الإنارة في الشوارع، تجنبًا لسقوطها بسبب الرياح.

الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

