قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
الذهب يواصل الارتفاع ويسجل مستوى قياسيا جديدا عند 5311 دولارا للأوقية

البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز، أن العقود الآجلة للذهب تواصل الارتفاع وتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 5343 دولار للأوقية.


وأوضحت القناة أن الذهب يواصل الارتفاع في المعاملات الفورية ويسجل مستوى قياسيا جديدا عند 5311 دولارا للأوقية.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت القاهرة الإخبارية،  خبرا يوضح أن سعر الذهب تجاوز  5200 دولار للأوقية اليوم الأربعاء، وسجّل مستوى غير مسبوق، مواصلًا بذلك موجة صعود تاريخية وسط زيادة الطلب على المعدن الأصفر الذي يمثل ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

يأتي الارتفاع القياسي في أسعار الذهب في ظل تصاعد حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي، نتيجة تداخل عدة عوامل أبرزها التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، إلى جانب المخاوف المرتبطة بمستقبل السياسات النقدية وأسعار الفائدة.

وعلى مدار الأشهر الماضية، عزّز المستثمرون توجههم نحو الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، في وقت تشهد فيه أسواق الأسهم والعملات تقلبات حادة، ما أسهم في زيادة الطلب العالمي على المعدن الأصفر.

كما ساهمت عمليات الشراء المكثّف من قبل البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، في دعم الأسعار، في إطار مساعيها لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار.

وتعكس هذه القفزة التاريخية في سعر الأوقية حالة القلق السائدة في الأسواق العالمية، وسط استمرار النزاعات الإقليمية، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتضخم والدين العام، ما يدفع الذهب إلى تسجيل مستويات غير مسبوقة في تاريخه.

