قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكواليس الكاملة لفشل صفقة الأهلي مع الفلسطيني محمد محمود.. خاص
قاضي يعطل عمل قوات الجمارك.. وترامب ينفي اعتقال "الطفل ليام"
الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط ضغوط سياسية وترقب قرار بنك الفيدرالي
ثروت الزيني: الدواجن اليوم بـ 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه
الذهب يعانق 5000 دولار للأونصة عالميًا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 في 2026
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يعانق 5000 دولار للأونصة عالميًا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 في 2026

دهب
دهب
ولاء عبد الكريم

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها التاريخي، مسجلة أكثر من 5088 دولارًا للأونصة مع بداية تداولات الأسبوع، فيما تأثرت السوق المحلية داخل مصر بشكل مباشر بهذا الزخم الصعودي، وفق بيانات الشعبة والصاغة اليوم.

وفي السوق المصرية، سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة في صباح 27 يناير 2026، حيث بلغ سعر الجرام:
عيار 24: حوالي 7,745 جنيهًا
عيار 21: نحو 6,775 جنيهًا
عيار 18: حوالي 5,805 جنيهات
سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): نحو 54,320 جنيهًا

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن الذهب يشهد حالة استثنائية من الطلب في الوقت الراهن، مع تجاوز السعر العالمي حاجز 5000 دولار للأونصة:
«تخطي الذهب مستوى 5000 دولار يعكس قوة الاتجاه الصعودي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي. المستثمرون والمؤسسات يبحثون عن الأمان والقيمة الحقيقية، ويعتبر الذهب الوسيلة التقليدية لهذا التحوط.»

وأضاف عبد الوهاب، أن الذهب لا يتحرك في فراغ، بل يتأثر بمجموعة من القوى الاقتصادية الكبرى، مضيفًا: «العوامل التي تدفع الذهب صعودًا تشمل ارتفاع طلب البنوك المركزية على المعدن كأداة احتياطي، زيادة مشتريات المستثمرين للملاذات الآمنة، واستمرار المخاوف من ضعف النمو العالمي، موضحاً أنه إذا استمر هذا الزخم، فإن الذهب يمكن أن يصل إلى مستويات 6000 دولار للأونصة قبل نهاية النصف الأول من 2026.»

وأشار إلى أن توقعات صعود الذهب تتماشى مع بعض النظريات الاقتصادية والتحولات في الهيكل الاستثماري العالمي، إذ يتجه جزء كبير من رؤوس الأموال إلى الأصول ذات القيمة الحقيقية في ظل مخاطر غير مسبوقة في الأسواق المالية.

السوق المصري بين العالمي والمحلي

وأوضح عبد الوهاب، أن السوق المحلية في مصر تتأثر بشكل قوي بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، كما أن الطلب المحلي على الذهب يرتبط بعوامل ثقافية واستثمارية إلى جانب ما يواجهه المستثمرون من تغيرات في العائدات الحقيقية لأدوات الادخار البديلة.

وأشار عبد الوهاب،  إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا سيقود إلى زيادة في أسعار المشغولات الذهبية والسبائك المحلية، لا سيما في الفئات الأكثر تداولاً مثل عيار 21، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى تنويع محافظهم بين السبائك – الجنيهات الذهب – شهادات الادخار الذهبية.

آفاق السوق خلال 2026

ومن المتوقع أن يظل الذهب ممثلًا رئيسيًا لمخاطر التحوط خلال 2026، خصوصًا إذا تراجعت مؤشرات النمو العالمي، أو ظهرت توسعات في برامج التيسير النقدي في الاقتصادات الكبرى، ما يعزز قيمة المعدن كأصل لا يدر عائدًا لكنه يحتفظ بقيمته في فترات الاضطراب.

وأكد عبد الوهاب أن أي تصحيحات مؤقتة في الأسعار لن تعني انقلاب الاتجاه الصعودي، وإنما يمكن اعتبارها فرصة للمستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم، متابعًا: «الذهب في 2026 ليس فقط سجلًا تاريخيًا، بل استجابة من الأسواق لمدى تعقد التوازن بين النمو والسياسات النقدية العالمية.»

الذهب الذهب في مص سعر جرام جرام الذهب أسعار الذهب العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

الاهلي

35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

حالة الطقس

الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً

ترشيحاتنا

برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

مخدرات

قرار ضد عصابة مخدرات بالإسماعيلية لحيازتهم أكثر من 2,5 طن بـ560 مليون جنيه

"الداخلية" تُيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تُيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

بالصور

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد