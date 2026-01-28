قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
مفاجأة قبل رمضان.. 10 % انخفاض في أسعار اللحوم
صراع جديد.. زينة: أبو الأولاد اتجوز مساعدته.. وأحمد عز ينفي.. القصة الكاملة
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-1-2026

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

شهد سعر الذهب اليوم، الأربعاء 28 يناير 2026، ارتفاعا طفيفًا في محلات الصاغة المصرية في بداية التعاملات، بعد انخفاض مؤقت شهده معدن الغلابة.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 7794 جنيها.

سعر الذهب عيار 21
بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة نحو 6820 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18
وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 5846 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55000 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

بلغ سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم نحو 5143 دولارا للأونصة.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

