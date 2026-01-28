الذهب يكسر حاجز 5200 دولار للأوقية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البهى عمرو

أعلنت القاهرة الإخبارية،  خبرا يوضح أن سعر الذهب تجاوز  5200 دولار للأوقية اليوم الأربعاء، وسجّل مستوى غير مسبوق، مواصلًا بذلك موجة صعود تاريخية وسط زيادة الطلب على المعدن الأصفر الذي يمثل ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

يأتي الارتفاع القياسي في أسعار الذهب في ظل تصاعد حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي، نتيجة تداخل عدة عوامل أبرزها التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، إلى جانب المخاوف المرتبطة بمستقبل السياسات النقدية وأسعار الفائدة.

وعلى مدار الأشهر الماضية، عزّز المستثمرون توجههم نحو الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، في وقت تشهد فيه أسواق الأسهم والعملات تقلبات حادة، ما أسهم في زيادة الطلب العالمي على المعدن الأصفر.

كما ساهمت عمليات الشراء المكثّف من قبل البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، في دعم الأسعار، في إطار مساعيها لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار.

وتعكس هذه القفزة التاريخية في سعر الأوقية حالة القلق السائدة في الأسواق العالمية، وسط استمرار النزاعات الإقليمية، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتضخم والدين العام، ما يدفع الذهب إلى تسجيل مستويات غير مسبوقة في تاريخه.

