رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

ارتفعت أسعار الذهب مجددا وبقوة الان في مصر محققا رقم قياسي متأثرة بالارتفاع القوي في سعر الذهب عالميا.

ليستكمل موجة الصعود القوي التي دفعت المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية مرتفعة.

وجاء هذا الأداء المتقلب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية على الساحة العالمية، ما حافظ على جاذبية الذهب كأحد أهم أدوات التحوط والملاذات الآمنة للمستثمرين.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الارتفاعات الأخيرة في السوق المحلية ترتبط بشكل مباشر بالقفزات المتلاحقة في أسعار الأوقية عالميًا، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما جعل الأسعار المحلية تعكس التحركات العالمية للذهب بصورة شبه كاملة، دون وجود عوامل داخلية مؤثرة.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 5142 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5859 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6859 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7811 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 54.680 ألف جنيه.