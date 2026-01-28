قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
إكرامي الشحات يكشف تفاصيل جلسة جمعت بين رمضان صبحي والخطيب
إنتاج فسائل النخيل بإقليم توشكى لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية
مانشستر سيتي يُواجه جالطة سراي اليوم في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا
الزمالك يصطدم ببتروجت اليوم في مواجهة مهمة بالدوري المصري
تصريحات ترامب تدفع الذهب للصعود .. وهذه قيمة عيار 24 الأعلى سعرًا

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب مُجددًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشارت إلى تصاعد حدة التوترات السياسية، ما أعاد تنشيط الطلب على المعدن النفيس.

ويأتي هذا التحرك استكمالًا للمسار الصاعد القوي الذي أوصل الذهب إلى مستويات تاريخية مرتفعة في الآونة الأخيرة.

وتواصل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية عالميًا دعم أسعار الذهب، حيث يحافظ المعدن الأصفر على مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة ووسائل التحوط المفضلة لدى المستثمرين في أوقات عدم اليقين.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الارتفاعات الأخيرة في السوق المحلية ترتبط بشكل مباشر بالقفزات المتلاحقة في أسعار الأوقية عالميًا، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما جعل الأسعار المحلية تعكس التحركات العالمية للذهب بصورة شبه كاملة، دون وجود عوامل داخلية مؤثرة.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 يناير  2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  5172 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5871 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6850 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7829 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 54.800 ألف جنيه.

