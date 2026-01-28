تصريحات ترامب تدفع الذهب للصعود .. وهذه قيمة عيار 24 الأعلى سعرًا

ارتفعت أسعار الذهب مُجددًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشارت إلى تصاعد حدة التوترات السياسية، ما أعاد تنشيط الطلب على المعدن النفيس.

ويأتي هذا التحرك استكمالًا للمسار الصاعد القوي الذي أوصل الذهب إلى مستويات تاريخية مرتفعة في الآونة الأخيرة.

وتواصل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية عالميًا دعم أسعار الذهب، حيث يحافظ المعدن الأصفر على مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة ووسائل التحوط المفضلة لدى المستثمرين في أوقات عدم اليقين.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الارتفاعات الأخيرة في السوق المحلية ترتبط بشكل مباشر بالقفزات المتلاحقة في أسعار الأوقية عالميًا، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما جعل الأسعار المحلية تعكس التحركات العالمية للذهب بصورة شبه كاملة، دون وجود عوامل داخلية مؤثرة.

أسعار الذهب اليوم

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 5172 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5871 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6850 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7829 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 54.800 ألف جنيه.