يقترب من الـ 55 ألفا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حالة من التذبذب، عقب موجة الارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن النفيس مؤخرًا، في ظل ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وجاءت مكاسب الذهب مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية عالميًا، ما عزز توجه المستثمرين نحو المعدن الأصفر باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين.

واقترب سعر الجنيه الذهب مصر من مستوى الـ 55 ألف جنيه مسجلا الان 54.320 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 5083 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5823 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6793 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7760 جنيهًا، على بعد 3 جنيهات فقط ليصل إلى 7700 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 54.320 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.