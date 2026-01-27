عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر

تراوح سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر بين 47 و 47.10 جنيه.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 27-1-2025 في جميع البنوك .

تباينت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 27 يناير 2025، عقب تراجعه منذ نهاية الأسبوع الماضي.



أسعار الدولار في البنوك



سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم





سعر الدولار في بنك مصر 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك نكست47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.99 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 46.99 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك الكويتي الوطني 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك HSBC 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.



سعر الدولار في كريدي أجريكول 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية 47.00 جنيه للشراء – 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

