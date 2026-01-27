قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يرى مدبولي يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس
دار الإفتاء تبحث الحدَّ من ظاهرة الطلاق في ندوة بمعرض الكتاب
الشناوي أم شوبير؟ قرار جديد من توروب بشأن حارسي مرمى الأهلي
عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر
بنستورد أكلها بالملايين .. الفلاحين تقترح تصدير الكلاب الضالة
سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص
بزشكيان لولي العهد السعودي: طهران تدعم أي مسار يحقق السلام ووحدة المسلمين
رسميا.. هادي رياض لاعبا في الأهلي مقابل 35 مليون جنيه
ترامب: مجلس السلام الخاص بغزة قد يمتد إلى مناطق أخرى عند الضرورة
6 وصايا في البيان الختامي لـ منتدى الإمام الأشعري .. تفاصيل
اقتصاد

عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراوح سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر بين 47 و 47.10 جنيه.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 27-1-2025 في جميع البنوك .

تباينت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 27 يناير 2025، عقب تراجعه منذ نهاية الأسبوع الماضي.


أسعار الدولار في البنوك 


سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.00 جنيه للشراء و  47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 


 
سعر الدولار في بنك مصر 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.00 جنيه للشراء و  47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك نكست47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.99 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 46.99 جنيه للشراء و  47.09 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك الكويتي الوطني 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك HSBC 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في كريدي أجريكول 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية  47.00 جنيه للشراء – 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

الدولار أسعار الدولار أسعار الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

أحمد موسى

أحمد موسى: إيران تواجه مشكلة كبيرة في تصدير النفط للصين

الجانب الفلسطيني من معبر رفح

إعلام إسرائيلي: من المرتقب أن يفتح الجانب الفلسطيني لمعبر رفح للأفراد خلال اليومين المقبلين

السلع

رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: لدينا وفرة كبيرة من السلع بجميع المنافذ

بالصور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

