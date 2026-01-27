قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تباينت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 27 يناير 2025، عقب تراجعه منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 27-1-2025 في جميع البنوك .


أسعار الدولار في البنوك 


سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك مصر 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 


 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.00 جنيه للشراء و  47.10 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع
 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.00 جنيه للشراء و  47.10 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك نكست
47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.99 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 46.99 جنيه للشراء و  47.09 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك الكويتي الوطني 
46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك HSBC 

46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في كريدي أجريكول
46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 
46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 
47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 
47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في المصرف المتحد 
47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع


سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 
47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية 
47.00 جنيه للشراء – 47.10 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 
47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع
 

الجنيه الدولار سعر صرف الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار في البنوك سعر الدولار الان في مصر

