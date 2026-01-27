قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يرى مدبولي يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس
دار الإفتاء تبحث الحدَّ من ظاهرة الطلاق في ندوة بمعرض الكتاب
الشناوي أم شوبير؟ قرار جديد من توروب بشأن حارسي مرمى الأهلي
عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر
بنستورد أكلها بالملايين .. الفلاحين تقترح تصدير الكلاب الضالة
سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص
بزشكيان لولي العهد السعودي: طهران تدعم أي مسار يحقق السلام ووحدة المسلمين
رسميا.. هادي رياض لاعبا في الأهلي مقابل 35 مليون جنيه
ترامب: مجلس السلام الخاص بغزة قد يمتد إلى مناطق أخرى عند الضرورة
6 وصايا في البيان الختامي لـ منتدى الإمام الأشعري .. تفاصيل
اقتصاد

تذبذب في أسعار الذهب الآن بمصر

آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء حالة من التذبذب بعد أن حقق ارتفاعات قياسية وذلك وسط حالة من الترقب لقرار البنك الفيدرالي الامريكي بشأن الفائدة.

 ودعم تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية على الساحة العالمية اتفاع الذهب، مع الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الارتفاع الحالي في الأسعار المحلية يرجع بالأساس إلى القفزات المتتالية في سعر الأوقية عالميًا، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما جعل تسعير الذهب في السوق المحلية يعتمد بشكل شبه كامل على تحركات السوق العالمية، دون وجود عوامل داخلية مؤثرة.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير  2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  5083 دولار للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5823 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6793 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7760 جنيهًا، على بعد 3 جنيهات فقط ليصل إلى 7700 جنيها.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 54.320 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مرض الكبد الدهني الأيضي
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
