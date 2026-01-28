انخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه .. اعرف وصل كام؟

شهدت أسعار الدولار تراجع تدريجي امام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر.

وانخفض سعر صرف الدولار بنحو 50 قرشا على مدار الاسبوع الجاري.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 28-1-2025 في جميع البنوك .

تباينت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 27 يناير 2025، عقب تراجعه منذ نهاية الأسبوع الماضي.



أسعار الدولار في البنوك



سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم





سعر الدولار في بنك مصر 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك نكست47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.99 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 46.99 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك الكويتي الوطني 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك HSBC 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.



سعر الدولار في كريدي أجريكول 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية 47.00 جنيه للشراء – 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

