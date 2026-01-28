عرضت قناة إكسترا نيوز أنه لأول مرة منذ أكثر من عامين، الأدوات المدرسية تدخل غزة واستمرار منع دخول الكتب المدرسية.

أفاد كريم كمال، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، بانطلاق أفواج متتالية من القافلة رقم 126 التي يشرف الهلال الأحمر المصري على إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية، موضحا أن الفوجين الثاني والثالث تحركا منذ قليل باتجاه معبري العوجة وكرم أبو سالم، لإجراء عمليات التدقيق الأمني قبل تفريغ حمولات الشاحنات وعودتها إلى المنطقة اللوجستية المصرية.

وأشار كمال خلال رسالة على الهواء، إلى أن القافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية، تشمل الدقيق والأرز والمعلبات، إضافة إلى مساعدات إيوائية مثل الملابس الشتوية والبطاطين والخيام وأدوات النظافة الشخصية، كما تضم القافلة مشتقات بترولية ضرورية لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز والمرافق الحكومية داخل قطاع غزة.

ونقل كمال عن وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 20 ألف مصاب في غزة يحتاجون إلى تدخلات جراحية عاجلة، بينهم آلاف الجرحى ومرضى الأمراض المزمنة والأورام، إضافة إلى مئات الأطفال، مؤكدا وجود تنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني لترتيب عبور الحالات الحرجة فور فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال الأيام المقبلة.