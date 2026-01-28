مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

واصلت مصر جهودها الإنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى الأشقاء في قطاع غزة، من خلال قوافل تنسقها هيئة الهلال الأحمر المصري لضمان وصول الغذاء والمستلزمات الأساسية إلى المحتاجين، في ظل الظروف الإنسانية الطارئة التي يعيشها القطاع.

انطلاق قافلة رقم 126 نحو غزة

وأفاد كريم كمال، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، بأن أفواج القافلة رقم 126، التي يشرف عليها الهلال الأحمر المصري انطلقت اليوم بصورة متتالية، مشيرًا إلى أن الفوجين الثاني والثالث تحركا نحو معبري العوجة وكرم أبو سالم لإجراء عمليات التدقيق الأمني قبل تفريغ حمولات الشاحنات وعودتها إلى المنطقة اللوجستية المصرية.

مساعدات شاملة للقطاع الإنساني

وأوضح المراسل أن القافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية مثل الدقيق، الأرز، المعلبات، إضافة إلى مساعدات إيوائية تشمل الملابس الشتوية، البطاطين، الخيام، وأدوات النظافة الشخصية، إلى جانب مشتقات بترولية لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز والمرافق الحكومية داخل غزة.

تدخلات عاجلة للمرضى والجرحى

ونقل كمال عن وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 20 ألف مصاب في غزة يحتاجون إلى تدخلات جراحية عاجلة، بينهم آلاف الجرحى ومرضى الأمراض المزمنة والأورام، إضافة إلى مئات الأطفال.

وأكد أن هناك تنسيقًا بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني لترتيب عبور الحالات الحرجة فور فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال الأيام المقبلة.

استمرار الجهود المصرية الإنسانية

تأتي هذه القوافل في إطار الجهود المستمرة لمصر لدعم الأشقاء في غزة، وتوفير الإمدادات الأساسية للحفاظ على حياة السكان، وتعزيز قدرة المرافق الحيوية على تقديم الخدمات الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.