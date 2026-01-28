قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

واصلت مصر جهودها الإنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى الأشقاء في قطاع غزة، من خلال قوافل تنسقها هيئة الهلال الأحمر المصري لضمان وصول الغذاء والمستلزمات الأساسية إلى المحتاجين، في ظل الظروف الإنسانية الطارئة التي يعيشها القطاع.

انطلاق قافلة رقم 126 نحو غزة

وأفاد كريم كمال، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، بأن أفواج القافلة رقم 126، التي يشرف عليها الهلال الأحمر المصري انطلقت اليوم بصورة متتالية، مشيرًا إلى أن الفوجين الثاني والثالث تحركا نحو معبري العوجة وكرم أبو سالم لإجراء عمليات التدقيق الأمني قبل تفريغ حمولات الشاحنات وعودتها إلى المنطقة اللوجستية المصرية.

مساعدات شاملة للقطاع الإنساني

وأوضح المراسل أن القافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية مثل الدقيق، الأرز، المعلبات، إضافة إلى مساعدات إيوائية تشمل الملابس الشتوية، البطاطين، الخيام، وأدوات النظافة الشخصية، إلى جانب مشتقات بترولية لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز والمرافق الحكومية داخل غزة.

تدخلات عاجلة للمرضى والجرحى

ونقل كمال عن وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 20 ألف مصاب في غزة يحتاجون إلى تدخلات جراحية عاجلة، بينهم آلاف الجرحى ومرضى الأمراض المزمنة والأورام، إضافة إلى مئات الأطفال.

وأكد أن هناك تنسيقًا بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني لترتيب عبور الحالات الحرجة فور فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال الأيام المقبلة.

استمرار الجهود المصرية الإنسانية

تأتي هذه القوافل في إطار الجهود المستمرة لمصر لدعم الأشقاء في غزة، وتوفير الإمدادات الأساسية للحفاظ على حياة السكان، وتعزيز قدرة المرافق الحيوية على تقديم الخدمات الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.

إيصال المساعدات الهلال الأحمر المصري المساعدات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

زيزو

أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»

ترشيحاتنا

بنك

بنك أبوظبي التجاري - مصر يدخل مرحلة التشغيل الفعلي لتحديث البنية التحتية للمدفوعات

وزير السياحة والآثار

الآثار توافق على تحمل تكلفة إعادة تفعيل وحدة الحسابات لتنفيذ المسوح والدراسات

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

بالصور

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد