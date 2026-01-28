قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
توك شو

مفاجأة قبل رمضان.. 10 % انخفاض في أسعار اللحوم

البهى عمرو

قدم برنامج « صباح البلد» ، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، تقرير من أحد المحلات لمعرفة أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 في الأسواق.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن الجميع لا يستطيع الاستغناء عن اللحوم الحمراء، وأننا اليوم في أحد محلات الجزارة لمعرفة الأسعار اليوم.

وكشف صاحب محل جزارة، عن أن سعر كيلو اللحمة تسجل 380 جنيه، وأن سعر كيلو وش الفخدة بـ 400 جنيه، وأن سعر كيلو الاستيك من 390 إلى 400.

10% انخفاض

 

وأوضح أن سعر الكوارع بـ 350 جنيه، والمخ بـ 250 جنيه، وأن جميع الأسعار مناسبة وقد شهدت انخفاضا بنسبة 10%، عن التي كانت موجودة في بداية العام، وأن سوق اللحوم يشهد ركودا ملحوظا.

وفي وقت سابق ، كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن توقعاته لأسعار الأضاحي في 2026، وهل ارتفاع مستلزمات الانتاج من برسيم وغلافه سيكون لها تأثير على ارتفاع أسعار اللحوم.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن لدينا 4 أصناف من الأضاحي على حسب الشريعة، وهي: الماعز والضاني، والجمال، والمواشي "البقري والجاموسي".

كيلو الضاني

وأوضح أن سعر كيلو الضاني سيسجل قبل عيد الأضحى 210 جنيه، وسعر كيلو الماعز سيكون بـ 250 لـ 260 جنيه قائم، وسعر كيلو اللحمة البقر سيكون بــ 180 جنيه، والجاموسي بـ 160 جنيه، والجمال بـ 150 جنيه.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة التربية لا ينتج عنها رفع أسعار اللحوم، موضحًا أن الفلاح قد يتكلف 400 جنيه لكيلو اللحمة، ويقوم ببيعه بـ 200 جنيه، لآن الأسعار تحدد بالعرض والطلب.

وأوضح أن الفلاح الذي يقوم ببيع الكيلو قائم بـ 175 جنيه، يتعرض لخسارة، لآن تكلفة العجل يكون بـ 90 ألف وقد يبيعه بـ 60 ألف، ولذلك التكلفة رغم ارتفاعها لا تؤثر على الأسعار، لأن هناك لحوم مستوردة فلا يستطيع الفلاح رفع الأسعار من تلقاء نفسه.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

