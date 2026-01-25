ضبط ربع طن لحوم مفرومة ودواجن محقونة بالمياه في المنوفية.. صور

شن مركز ومدينة بركة السبع في محافظة المنوفية حملة بيطرية مكبرة بالمدينة وفقا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأسفرت الحملة عن ضبط حوالي ربع طن من اللحم المفروم وفراخ محقونة بالمياه غير صالحة للاستخدام الادمى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم التحفظ علي المضبوطات علي ان يتم اعدامها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحابها.

جاءت الحملة برئاسة سامى سرور رئيس مركز ومدينة بركة السبع مع دعاء سعيد عبد السلام نائب رئيس المركز وبحضور الدكتور طه رزق مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور عمرو الزرقانى والدكتور مادح الشرقاوى بالإدارة البيطرية بالاشتراك مع مدير اداره الحوكمه وفاء سليم.