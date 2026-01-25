قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
حب النبي والوطن يجمع زوار معرض الكتاب.. وتزايد الإقبال على جناح الأزهر وفعالياته الثقافية والدينية
محافظات

محافظ المنوفية يحيل 150 من العاملين بمستشفي قويسنا للتحقيق

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام سير العمل بمستشفى قويسنا المركزي، وذلك للوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، والتأكد من كفاءة الأداء داخل الأقسام المختلفة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، رافقه خلالها رئيس جامعة المنوفية ،  محمد موسى نائب المحافظ، الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية، الدكتور محمد رضا مدير المستشفى ،  هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وتفقد محافظ المنوفية أقسام الاستقبال، والطوارىء والفرز والأقسام الداخلية والاشعة المقطعية والعناية المركزة ، موجهاً بصرف مساعدة مالية عاجلة لحالة مرضية وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لها ، واطّلع المحافظ على سجلات قيد الحالات المرضية، للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، فضلاً عن توافر الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة، بما يضمن سرعة وكفاءة التعامل مع حالات الطوارئ والمترددين ، وأجرى المحافظ حواراً مباشراً مع المرضى وذويهم للاطمئنان على حالتهم الصحية والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة وآلية تعامل الأطقم الطبية ومدى حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة منذ دخولهم المستشفى حتى تماثلهم للشفاء. 

وأحال محافظ المنوفية 150 من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفى ، مكلفاً الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بمراجعة موقف شركات الامن والنظافة بالمستشفى للوقوف على حجم مستوى الاداء ومدي تقديم الخدمة بشكل لائق.

وخلال تفقده كلف محافظ المنوفية مدير مديرية الصحة بإعداد خطاب لوزارة الصحة لإدراج المستشفى ضمن خطة الوزارة في النهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتدعيم البنية التحتية للمنشآت الصحية وتطويرها ومواكبة التطور في أداء الخدمة الصحية وتوفيرها بشكل أفضل وأسرع للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل والمستمر للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، مشدداً على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنظومة الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم، وفقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة.

