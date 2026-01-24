قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيكو بانزا عبر إنستجرام الآن.. شاهد
إمساكية شهر رمضان 2026 ومواقيت الصلاة بالتفصيل .. تعرف عليها
عاصفة ثلجية تعطل الطيران في الولايات المتحدة وإلغاء 12 ألف رحلة
الزمالك مش عاوزني | تعليق مثير من فتوح عن حقيقة رغبته في الأهلي
كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس
عمرو أديب عن التعديل الوزاري المحتمل : يجب أن يأتي بكفاءات
إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

فريق معهد الكبد
فريق معهد الكبد
مروة فاضل

نجح فريق طبي متخصص بمعهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية في إنقاذ حياة شابة تبلغ من العمر 17 عامًا، كانت تعاني من فشل كبدي حاد يهدد حياتها، وذلك من خلال إجراء عملية زراعة كبد طارئة ودقيقة، في إنجاز طبي يؤكد ريادة المعهد وقدرته على التعامل مع أخطر الحالات الحرجة والمعقدة على المستويين الوطني والدولي. 

ووصلت المريضة إلى المعهد في حالة صحية بالغة الخطورة، ما استدعى اتخاذ قرار عاجل بإجراء زراعة كبد فورية باعتبارها الحل الوحيد لإنقاذ حياتها، لتبدأ ملحمة طبية وإنسانية استثنائية لم تتجاوز 48 ساعة، شملت إجراء جميع الفحوصات والتحاليل الدقيقة داخل أقسام المعامل والأشعة، والتأكد من تطابق الأنسجة وسلامة المتبرعة، بالتوازي مع التنسيق الفوري مع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لاستخراج الموافقات القانونية اللازمة في وقت قياسي. 

وثمّن الجميع التضحية الإنسانية العظيمة للأم المتبرعة، مع الجهود المتكاملة التي بذلها الأطباء وأطقم التمريض والعاملون والإداريون، الذين عملوا بروح الفريق الواحد ودون توقف لإنقاذ حياة مريضة كانت على حافة الموت. 

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي، أن العملية تمت بمشاركتة  مع نخبة من فرق جراحة وزراعة الكبد، وطب كبد الأطفال، والتخدير، والعناية المركزة، والتمريض، والفنيين، إلى جانب أقسام المعامل والأشعة، الذين عملوا جميعًا بتكامل وتناغم لضمان نجاح الجراحة. 

وأكد عميد المعهد أن الحالة الصحية للمريضة مستقرة حاليًا، وتخضع لمتابعة دقيقة داخل وحدة الرعاية المركزة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس قدرة المعهد على التعامل مع أدق وأخطر الحالات الطارئة وتحويلها إلى قصص نجاح طبية وإنسانية مشرفة.

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

أحمد عبد القادر

مفاجأة بشأن تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 24-1-2026.. صعود كبير

سعر العملات العربية

سعر العملات العربية مساء اليوم السبت 24-1-2026

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

