إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

نجح فريق طبي متخصص بمعهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية في إنقاذ حياة شابة تبلغ من العمر 17 عامًا، كانت تعاني من فشل كبدي حاد يهدد حياتها، وذلك من خلال إجراء عملية زراعة كبد طارئة ودقيقة، في إنجاز طبي يؤكد ريادة المعهد وقدرته على التعامل مع أخطر الحالات الحرجة والمعقدة على المستويين الوطني والدولي.

ووصلت المريضة إلى المعهد في حالة صحية بالغة الخطورة، ما استدعى اتخاذ قرار عاجل بإجراء زراعة كبد فورية باعتبارها الحل الوحيد لإنقاذ حياتها، لتبدأ ملحمة طبية وإنسانية استثنائية لم تتجاوز 48 ساعة، شملت إجراء جميع الفحوصات والتحاليل الدقيقة داخل أقسام المعامل والأشعة، والتأكد من تطابق الأنسجة وسلامة المتبرعة، بالتوازي مع التنسيق الفوري مع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لاستخراج الموافقات القانونية اللازمة في وقت قياسي.

وثمّن الجميع التضحية الإنسانية العظيمة للأم المتبرعة، مع الجهود المتكاملة التي بذلها الأطباء وأطقم التمريض والعاملون والإداريون، الذين عملوا بروح الفريق الواحد ودون توقف لإنقاذ حياة مريضة كانت على حافة الموت.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي، أن العملية تمت بمشاركتة مع نخبة من فرق جراحة وزراعة الكبد، وطب كبد الأطفال، والتخدير، والعناية المركزة، والتمريض، والفنيين، إلى جانب أقسام المعامل والأشعة، الذين عملوا جميعًا بتكامل وتناغم لضمان نجاح الجراحة.

وأكد عميد المعهد أن الحالة الصحية للمريضة مستقرة حاليًا، وتخضع لمتابعة دقيقة داخل وحدة الرعاية المركزة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس قدرة المعهد على التعامل مع أدق وأخطر الحالات الطارئة وتحويلها إلى قصص نجاح طبية وإنسانية مشرفة.