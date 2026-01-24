محافظ المنوفية: ضبط 17 طن أسمدة مجهولة المصدر وإصدار 35ترخيصا لمشروع زراعي

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاسبوع الرابع من شهر يناير الجاري ، وذلك في اطار تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 25 ترخيص تشغيل (مزارع دواجن ، ماشية ، مناحل محلات أعلاف ، مصانع)، وإجراء 10 معاينة ميدانية لـ مزارع ماشية ودواجن ومصانع تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص خلال اسبوع، بالإضافة إلى المرور علي 1760 فدان من مساحات الخضر والفاكهة للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازم.

وفي مجال الرقابة علي المبيدات والمخصبات الزراعية تم ضبط 4 اطنان أسمدة بمخزن بالباجور غير مطابق للمواصفات الفنية وتحرير محضر بالواقعة ، كما تم أغلاق 2 محل لمزاولة نشاط بدون ترخيص وضبط إجمالى 13 طن أسمدة بدون مستندات مجهولة المصدر وتحرير 2 محضر ضد أصحاب المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم.

و أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 353 كيلو و190 متر خلال 7 شهور ، حيث شمل التطهير تعاونى وتحسين لخدمة مساحة 24758 فدان.

وأكد أن المتابعة مستمرة وبصفة دورية لأعمال التطهير بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي.