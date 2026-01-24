قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية
جامعة المنوفية تواصل تميزها الدولي في تصنيف التايمز للتخصصات الأكاديمية

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
مروة فاضل

أعلن رئيس جامعة المنوفية، استمرار إدراج الجامعة وتميزها ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 مؤكّدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ في الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي. 

أوضح رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية جاءت ضمن الفئات التالية في عدد من التخصصات العلمية الحيوية:

العلوم الهندسية: الفئة (601–800)

علوم الحاسب: الفئة (601–800)

العلوم الفيزيائية: الفئة (601–800)

علوم الحياة: الفئة (601–800)

العلوم الطبية: الفئة (1001+)

وأشار إلى أن استمرار ظهور الجامعة في تصنيف التايمز يُعد تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتعزيز منظومة البحث العلمي، وتطبيق معايير المرجعية الدولية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة. 

وأشار إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة الدعم المتواصل للباحثين، وتشجيع النشر الدولي في الدوريات العلمية ذات معامل التأثير المرتفع، إلى جانب تطوير البنية التحتية البحثية والتوسع في الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات الدولية، مؤكدًا حرص الجامعة على تحسين ترتيبها في مختلف التصنيفات العالمية. 

وأضاف رئيس الجامعة أن تصنيف التايمز يُعد من أبرز التصنيفات الدولية، لاعتماده على مجموعة من المؤشرات الدقيقة، من بينها جودة البحث العلمي، والتأثير البحثي، والبيئة التعليمية، والانفتاح الدولي، وهو ما يعكس مستوى التنافسية التي تتمتع بها جامعة المنوفية في عدد من التخصصات الحيوية. 

واكد الدكتور أحمد القاصد على أن الجامعة ستواصل تنفيذ خطط التطوير المؤسسي ودعم الكليات لاستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة جامعة المنوفية إقليميًا ودوليًا، وإعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. 

ووجّه رئيس الجامعة التهنئة لمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز الجديد، معربًا عن سعادته بالتقدم الذي تحققه الجامعة في التصنيفات الدولية، ومؤكدًا التزام الجامعة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية عالميًا، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية كأحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة علي حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التقدم الذي حققته الجامعة في تصنيف التايمز هذا العام جاء نتيجة تنفيذ خطة استراتيجية واضحة للبحث العلمي، تعتمد على دعم النشر الدولي وزيادة التعاون البحثي المشترك، ورفع جودة الأبحاث من حيث التأثير والاستشهادات، مع توجيهها لخدمة قضايا التنمية المستدامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030. 

كما أكد الدكتور حاتم سيد أحمد حمد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على مركز المعلومات بالجامعة، أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة عمل جماعي وتكامل بين مختلف قطاعات الجامعة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على جمع وتحليل بيانات الأداء الأكاديمي والبحثي بصورة منهجية دقيقة لضمان تمثيلها العادل في التصنيفات الدولية، لافتًا إلى أن استمرار تواجد جامعة المنوفية في تصنيف التايمز للعام الحادي عشر على التوالي يؤكد استقرار مكانتها العالمية وتطور أدائها المؤسسي.

