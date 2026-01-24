قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية
الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة
هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة
حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتزوير
الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز
محافظات

محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التقنين ويوجه بتسريع الأداء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمناقشة واستعراض عدد من موضوعات العمل، وفي مقدمتها ملفات منظومات التقنين ، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنظومة الأداء أولاً بأول لتحقيق معدلات إنجاز ملموسة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مديري عام أملاك الدولة ، مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة أخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التقنين ، وما تم إنجازه من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وكذا  ألية عمل  المنصة الوطنية لتقنين اراضى الدولة حيث تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين وذلك في ضوء حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم آليات التقنين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

ووجه محافظ المنوفية ببذل المزيد من الجهد لمضاعفة نسب الاداء وتحسين الموقف العام وتحقيق المستهدف والانتهاء من كافة الملفات المتبقية خلال المدة الزمنية المحددة، مشيراً إلى أهمية التنسيق الكامل بين جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى وفرض هيبة الدولة.

محافظة المنوفية أخبار محافظة المنوفية المنوفية منظومات التقنين اجتماع تنسيقي

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

شهداء غزة
هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
