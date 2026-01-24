محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التقنين ويوجه بتسريع الأداء

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمناقشة واستعراض عدد من موضوعات العمل، وفي مقدمتها ملفات منظومات التقنين ، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنظومة الأداء أولاً بأول لتحقيق معدلات إنجاز ملموسة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مديري عام أملاك الدولة ، مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة أخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التقنين ، وما تم إنجازه من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وكذا ألية عمل المنصة الوطنية لتقنين اراضى الدولة حيث تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين وذلك في ضوء حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم آليات التقنين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

ووجه محافظ المنوفية ببذل المزيد من الجهد لمضاعفة نسب الاداء وتحسين الموقف العام وتحقيق المستهدف والانتهاء من كافة الملفات المتبقية خلال المدة الزمنية المحددة، مشيراً إلى أهمية التنسيق الكامل بين جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى وفرض هيبة الدولة.