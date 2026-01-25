محافظ المنوفية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء

وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اللواء علاء الدين الجاحر مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية ، إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن بمدينة قويسنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة ، رافقهم العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، ورئيس جامعة المنوفية ، محمد موسى نائب المحافظ ، هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ، وقراءة الفاتحة على أرواحهم، وقدم محافظ المنوفية التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولكافة القيادات الأمنية وجموع شعب المنوفية بمناسبة احتفالات أعياد الشرطة المصرية في 25 يناير من كل عام ، تخليدا لدور رجال الشرطة البطولي وتضحياتهم التي تم تسجيلها عبر التاريخ بما يعزز قيم الانتماء وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين.

وأكد محافظ المنوفية أن عيد الشرطة يمثل مناسبة وطنية خالدة تجسد أسمى معاني التضحية والفداء ، مشيداً بالدور الوطني الذى تقوم به وزارة الداخلية ورجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي والممتلكات العامة والخاصة والتصدي لأعداء الوطن بالداخل ، وبذل الجهود المستمرة لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين ،مؤكداً أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال الشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف ، هذا وقد بعث المحافظ رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي متمنيا دوام الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

ومن جانبه قدم مدير أمن المنوفية خالص تهانيه وشكره لمحافظ المنوفية على تقديم التهنئة ، مشيرًا إلى أن تضحيات جهاز الشرطة بكافة أفراده وجهودهم المخلصة تمثل الحصن المنيع الذي يحمي مصر من كل التحديات، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن تظل وحدة المصريين مصدر قوتهم أمام كل التحديات.