مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الدواجن تراجعاً طفيفاً اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث سجل متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع حوالي 72-73 جنيهًا، والساسو 96-97 جنيهًا، بينما سجل متوسط أسعار اللحوم البلدية حوالي 398 جنيهًا للكيلو، مع تفاوت بسيط في الأسواق والمنافذ المختلفة.
أسعار الدواجن (بورصة/مزارع) اليوم:
- الفراخ البيضاء: 72 - 73 جنيهًا للكيلو.
- الفراخ الساسو : 96 - 97 جنيهًا للكيلو
- أمهات بيضاء: 65 جنيهًا للكيلو.
- كتكوت أبيض شركات: 26 جنيهًا.
- سعر كرتونة البيض الأبيض 108 جنيهاً.
- سعر كرتونة البيض الأحمر 108 جنيهاً.
- سعر كرتونة البيض البلدي 97 جنيهاً.
كما تراجعت أيضاً أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالي:
- متوسط سعر اللحوم: 398.39 جنيه للكيلو (تراجع 6.55 جنيه).
- لحم بقري بلدي (كندوز): سجل سعر الكيلو ما بين 300 و 400 جنيه، حسب المنطقة والجودة.
- لحم مفروم بلدي: يتراوح سعره بين 310 و 470 جنيهاً للكيلو.
- لحم ضاني (بلدي): يسجل ما بين 360 و 445 جنيهاً للكيلو.
- اللحوم المستوردة: تبدأ أسعار اللحوم الهندية من 200 إلى 250 جنيهاً للكيلو.
- اللحوم بمنافذ التموين: أسعارها أكثر انخفاضاً، حيث يبدأ اللحم البلدي من 250 إلى 300 جنيه.