اقتصاد

مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء

رانيا أيمن

شهدت أسعار الدواجن تراجعاً طفيفاً اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث سجل متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع حوالي 72-73 جنيهًا، والساسو 96-97 جنيهًا، بينما سجل متوسط أسعار اللحوم البلدية حوالي 398 جنيهًا للكيلو، مع تفاوت بسيط في الأسواق والمنافذ المختلفة.

أسعار الدواجن (بورصة/مزارع) اليوم:

  • الفراخ البيضاء: 72 - 73 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الساسو : 96 - 97 جنيهًا للكيلو
  • أمهات بيضاء: 65 جنيهًا للكيلو.
  • كتكوت أبيض شركات: 26 جنيهًا.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض 108 جنيهاً.
  • سعر كرتونة البيض الأحمر 108 جنيهاً.
  • سعر كرتونة البيض البلدي 97 جنيهاً.

كما تراجعت أيضاً أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالي:

  • متوسط سعر اللحوم: 398.39 جنيه للكيلو (تراجع 6.55 جنيه).
  • لحم بقري بلدي (كندوز): سجل سعر الكيلو ما بين 300 و 400 جنيه، حسب المنطقة والجودة.
  • لحم مفروم بلدي: يتراوح سعره بين 310 و 470 جنيهاً للكيلو.
  • لحم ضاني (بلدي): يسجل ما بين 360 و 445 جنيهاً للكيلو.
  • اللحوم المستوردة: تبدأ أسعار اللحوم الهندية من 200 إلى 250 جنيهاً للكيلو.
  • اللحوم بمنافذ التموين: أسعارها أكثر انخفاضاً، حيث يبدأ اللحم البلدي من 250 إلى 300 جنيه.
