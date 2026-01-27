مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الدواجن تراجعاً طفيفاً اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث سجل متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع حوالي 72-73 جنيهًا، والساسو 96-97 جنيهًا، بينما سجل متوسط أسعار اللحوم البلدية حوالي 398 جنيهًا للكيلو، مع تفاوت بسيط في الأسواق والمنافذ المختلفة.

أسعار الدواجن (بورصة/مزارع) اليوم:

الفراخ البيضاء: 72 - 73 جنيهًا للكيلو.

72 - 73 جنيهًا للكيلو. الفراخ الساسو : 96 - 97 جنيهًا للكيلو

96 - 97 جنيهًا للكيلو أمهات بيضاء: 65 جنيهًا للكيلو.

65 جنيهًا للكيلو. كتكوت أبيض شركات: 26 جنيهًا.

26 جنيهًا. سعر كرتونة البيض الأبيض 108 جنيهاً.

سعر كرتونة البيض الأحمر 108 جنيهاً.

سعر كرتونة البيض البلدي 97 جنيهاً.

كما تراجعت أيضاً أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالي: