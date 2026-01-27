قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
نقل سامح الصريطي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
ميركاتو يناير يشتعل في البريميرليج .. صفقات مرتقبة وأسماء ثقيلة على رادار الأندية ..تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
يديعوت أحرونوت: وصول مراقبين دوليين وموظفين فلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدا لفتحه
أسعار الفراخ اليوم.. كم سعر صدور البانيه؟

سعر كيلو صدور البانيه اليوم
سعر كيلو صدور البانيه اليوم
رشا عوني

تستقر أسعار الدواجن اليوم في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان و زيادة الإقبال على شراء الفراخ.

 وتتزايد اهتمامات المواطنين بالبحث عن أسعار الفراخ اليوم و سعر كيلو صدور البانيه اليوم خاصة وهو الأكثر اقبالاً وطلبا بالأسواق. 

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير بحسب بورصة الدواجن .. 

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

سعر الكيلو داخل المزارع ليصل إلى 72 جنيها، أنا للمستهلك فيصل كيلو الفراخ البيضاء حوالي 82 جنيه اليوم .

سعر الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر الكيلو داخل المزرعة وبورصة الدواجن نحو 95 جنيها، بينما وصل سعر البيع للمستهلك إلى حوالي 105 جنيهات للكيلو.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم 

حسجل سعر الكيلو في المزارع نحو 110 جنيهات، في حين وصل السعر داخل الأسواق المحلية إلى حوالي 120 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه داخل الأسواق المحلية ما بين 200 و210 جنيهات، ويختلف السعر وفقا لجودة المنتج والمنطقة الجغرافية.

سعر الديك الرومي اليوم

سجل سعر كيلو الديك الرومي داخل الأسواق نحو 190 جنيها، مع اختلاف السعر النهائي حسب الوزن،حيث تراوح سعر الديك الذي يزن 7 كيلوجرامات حول 1330 جنيها،

بينما اقترب سعر الديك بوزن 10 كيلوجرامات من 1900 جنيه.

كما بلغ سعر كيلو الديك الرومي منزوع العظم حوالي 400 جنيه.

أسعار البيض اليوم

  • كرتونة البيض الأبيض: 115 جنيها.
  • كرتونة البيض الأحمر: 125 جنيها.
  • كرتونة البيض البلدي: 155 جنيها.

سعر الوراك والدبابيس

يبلغ سعر الأوراك الطازجة نحو 120 جنيها للكيلو، بينما يصل سعر الدبوس إلى حوالي 140 جنيها.

