منتجي الدواجن: أسعار المجمدة أغلى من الطازجة بنسبة 25%

علق ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على مطالب الاتحاد بفرض ضريبة على الدواجن المستوردة، على غرار القرار الأخير المتعلق بفرض جمارك على الهواتف المحمولة، وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية، قائلًا:"ليس طلبًا غريبًا، فالسنة الحالية لدينا إنتاج كبير جدًا، ومنذ يونيو أصبح البيع أقل من التكلفة، وهي سلعة تخضع للعرض والطلب، والان البيع يتم بأقل من التكلفة بسبب الإنتاج الكبير، أصبحت هناك خسائر لدى المربين."



تابع ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:"من الأمور الجيدة أن تسعى الدولة لحماية الصناعة الوطنية ، وبالفعل من المفترض أن هناك رسوم حماية في قطاع الدواجن والبيض تبلغ 30%، وهي رسوم حماية لدعم المنتج المحلي، لأن المربي لديه عمالة وقروض وضرائب وتكاليف كبيرة، ويجب الحفاظ عليه ويجب تطبيقها الان ."

وأكمل ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هذه المطالب ليست بدعة، وأن هناك دولًا كثيرة تطبق رسومًا لحماية الصناعة المحلية، ففي جنوب إفريقيا على سبيل المثال تبلغ الرسوم 80%، قائلًا:"للأسف الاستيراد يتم للدواجن دون دفع الرسوم الجمركية، وهي رسوم من المفترض أن تدخل في حصيلة الدولة وليس المنتجين."

كاشفًا ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن استيراد الدواجن في الأساس كان هدفه تخفيض الأسعار، وأن يتم استيرادها برسوم أقل، لكن المفاجأة الآن أن أسعار الدواجن المجمدة أصبحت أغلى من الطازجة بنسبة 25%.

وشدد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على أنه إذا كانت الحكومة مصممة على استيراد الدواجن، فيجب وضع رسوم جمارك بنسبة 30% لحماية هذه الصناعة والمنتجين،خاصة أنهم هم من يقومون بالعملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الإنتاج زاد بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي في الدواجن والبيض، وتزامن ذلك مع تراجع الأسعار بشكل ملموس خلال آخر ستة أشهر.