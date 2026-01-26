تيسير فهمي عن ابتعادها عن الفن: السنين جريت وقرار العودة للتمثيل مش بإيدي

حلت الفنانة تيسير فهمي، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في حلقة اليوم من برنامج " واحد من الناس" المذاع على قناة " الحياة".

وكشفت تيسير فهمي سر اختفاؤها عن الساحة الفنية، قائلة:" انا عاملة ست بيت ومتواجدة في بيتي وانا غبت عن الساحة الفنية حوالي 13 سنة ".

وقالت تيسير فهمي :" انا مش عارفة إجابة سؤال اختفائي عن الساحة الفنية لمدة 13 عاما "، مضيفة:" انا كنت مقررة اعمل محطة توقف وفجأة السنين جريت وانا مستمرة في التوقف ومعرفتش ارجع للفن تاني ".

وتابعت تيسير فهمي:" خلال فترة ابتعادي عن الفن اتجهت إلى الاهتمام بحايت الاجتماعي وشاركت في العديد من الجمعيات الخيرية لخدمة الناس ".

واكملت تيسير فهمي :" الرجوع والعودة للتمثيل مش بإيدي والدنيا اتغيرت ولو اتعرض عليا عمل فني جميل هقبله ".