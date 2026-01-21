تيسير فهمي تكشف تفاصيل اعتزالها للفن وزواجها من أحمد أبو بكر

تحلّ الفنانة تيسير فهمي ضيفة على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس، وذلك في أول ظهور تليفزيوني لها بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

ومن المقرر أن تُذاع الحلقة في الساعة التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل، على شاشة قناة الحياة، حيث تكشف تيسير فهمي لأول مرة أسباب غيابها عن الشاشة، وحقيقة اعتزالها الفن، وهل تفكر في العودة من جديد، وما إذا كان قرار العودة بيدها، خاصة أن آخر أعمالها الفنية كان عام 2012 من خلال مسلسل بفعل فاعل.

تيسير فهمي تكشف تفاصيل اعتزالها

كما تتحدث خلال اللقاء عن فترة ابتعادها عن الفن، وما الذي شغلت به وقتها، ومدى استعدادها للعودة في حال عُرض عليها عمل فني مناسب، إضافة إلى حديثها عن مدى اشتياقها للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى.

وتفتح تيسير فهمي قلبها للحديث عن حياتها الخاصة، وزواجها الناجح من الدكتور أحمد أبو بكر، وعلاقتها بأسرتها، وموقف والدها من دخولها عالم الفن، خاصة أنه كان لاعب كرة قدم، إلى جانب علاقتها بوالدتها، وكشفها عن فقدانها أربعة من أشقائها، ورغبتها في الإنجاب.

كما تتطرق للحديث عن المخرج بركات ودوره البارز في مسيرتها الفنية، وأهم الأعمال التي شكّلت محطات بارزة في مشوارها، ومنها التوت والنبوت، بين القصرين، ومسلسل رأفت الهجان، وأبناء ولكن، إضافة إلى العمل الذي تعتبره شهادة ميلادها الفنية.

وتتحدث أيضًا عن علاقتها بالنجم الراحل أحمد زكي، والذي شاركته بطولة عدد من الأفلام، وتكشف عن نجمها ونجمها المفضلين في السينما، إلى جانب تجربتها في الأعمال الدرامية التاريخية، وتألقها على خشبة المسرح، وحقيقة رفضها التعيين في المسرح القومي.