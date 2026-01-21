الاستعدادات للدورة 47.. وزير الثقافة يستقبل حسين فهمي وفريق مهرجان القاهرة السينمائي

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، وفريق عمل المهرجان، في اجتماع موسع عُقد بمقر وزارة الثقافة بالزمالك، في إطار الاستعدادات المبكرة لانطلاق الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تناول الاجتماع استعراض الخطوط العريضة للنسخة الـ47 من المهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026. كما شهد اللقاء مناقشة مستفيضة لأبرز التحديات والمعوقات التي واجهت الدورة السابقة، ووضع آليات وحلول مبتكرة لتفاديها، بما يضمن تقديم دورة استثنائية تليق بمكانة السينما المصرية.

تفاصيل لقاء هنو وحسين فهمي

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها وقطاعاتها لدعم المهرجان، مشددًا على تقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني. وأشار الوزير إلى أن مهرجان القاهرة يمثل القوة الناعمة لمصر، وأن الحفاظ على ريادته وتطوير أدواته هو هدف استراتيجي للوزارة، لضمان ظهوره بالشكل الذي يليق بتاريخه العريق كلهم وأكبر مهرجان سينمائي في المنطقة.

وفي تعقيبه على هذا اللقاء، صرح الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، قائلاً:

“نثمن بكل تقدير الدعم اللامحدود الذي يقدمه السيد وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، للمهرجان. إن هدفنا في الدورة الـ47 وبجانب تقديم عروض أفلام متميزة، الارتقاء بالبنية التنظيمية للمهرجان لمواكبة أحدث المعايير العالمية. لقد بدأنا العمل مبكرًا هذا العام لوضع استراتيجية متكاملة تضمن تلافي أي معوقات سابقة، وتعزز من دور المهرجان كمنصة دولية رائدة لدعم صناعة السينما، خاصة وأنه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية وإفريقيا المسجل في الاتحاد الدولي لمنتجي الأفلام (FIAPF) ضمن الفئة (A).”

حضر الاجتماع من فريق عمل المهرجان كل من: محمد طارق، المدير الفني للمهرجان؛ زين العابدين خيري، مدير المركز الصحفي؛ محمد سيد عبد الرحيم، مدير "أيام القاهرة لصناعة السينما"؛ ونيفين الزهيري، مديرة الصحافة المرئية والمسموعة، وتامر زكي مدير إنتاج المهرجان.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لمنتجي الأفلام في باريس (FIAPF) ضمن الفئة "أ" التي تضم أهم 15 مهرجانًا سينمائيًا عالميًا.