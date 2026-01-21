فى ذكراها .. قصة إسلام مارى منيب وأزواجها

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنانة مارى منيب، أشهر حماة فى السينما المصرية، والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى ستظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

مسيرة مارى منيب الفنية

وصل عدد أفلام ماري منيب إلى ما يقرب من 200 فيلم، ذاع صيتها فيما بعد عندما تقدمت في العمر واشتهرت بدور "الحَماة" الشريرة الظريفة، وأدت الدور في أفلام "حماتي ملاك، والحموات الفاتنات، وحماتي قنبلة ذرية".

أزواج مارى منيب

ماري منيب تزوجت للمرة الأولى من الفنان فوزي منيب ووقعت في حبه وتزوجته بالقطار، وذلك خلال رحلتها إلى الشام، وقد رفضت والدتها هذه الزيجة وتشاجرت مع ابنتها، ولكن ماري تمسكت به واستمرت الزيجة لسنوات حتى اكتشفت أنه تزوج عليها فنانة تدعى نرجس شوقى.

وتزوجت ماري منيب للمرة الثالثة من المحامي عبد السلام فهمي، زوج شقيقتها التي توفيت، لتربي أولادها.

عاشت ماري منيب مع أسرة زوجها الثاني المسلمة، وتأثرت بالطقوس الإسلامية، وتلاوة القرآن، وكانت تشرح لها حماتها معاني السور، وحفظت بعض آيات القرآن، ثم أشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية عام 1937، وصدرت وثيقة بإشهار إسلامها لدى فضيلة الشيخ محمود العربي، والشيخ أحمد الجداوي، رئيس المحكمة.

قصة إسلام ماري منيب

كشفت أمينة منيب، حفيدة الفنانة الراحلة ماري منيب، عن جانب شخصي من حياة جدتها، إذ قالت خلال مداخلة مع لميس الحديدي ببرنامج «هنا العاصمة»، إن هناك عشقا من ماري منيب للراحل جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، جعلها تختار اسم جمال لأخيها الكبير، واسم عامر لحفيدها الفنان الراحل عامر منيب.

وأوضحت حفيدة ماري منيب، أن خفة دم جدتها كانت تدفعها إلى تأليف الإفيهات التي كانت تقولها على خشبة المسرح، موضحة: "كانت لازم تخرج عن النص، وتقول إفيه من عندها".​