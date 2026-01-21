قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعم مهمة مجلس السلام لإنهاء النزاع في غزة
النرويج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
مصر ترحب بدعوة ترامب للرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة
تجديد حبس قاتل صغار المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات
أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
فن وثقافة

فى ذكراها .. قصة إسلام مارى منيب وأزواجها

مارى منيب
مارى منيب
أحمد إبراهيم

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنانة مارى منيب، أشهر حماة فى السينما المصرية، والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى ستظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

مسيرة مارى منيب الفنية 

وصل عدد أفلام ماري منيب إلى ما يقرب من 200 فيلم، ذاع صيتها فيما بعد عندما تقدمت في العمر واشتهرت بدور "الحَماة" الشريرة الظريفة، وأدت الدور في أفلام "حماتي ملاك، والحموات الفاتنات، وحماتي قنبلة ذرية".

أزواج مارى منيب

ماري منيب تزوجت للمرة الأولى من الفنان فوزي منيب ووقعت في حبه وتزوجته بالقطار، وذلك خلال رحلتها إلى الشام، وقد رفضت والدتها هذه الزيجة وتشاجرت مع ابنتها، ولكن ماري تمسكت به واستمرت الزيجة لسنوات حتى اكتشفت أنه تزوج عليها فنانة تدعى نرجس شوقى.

وتزوجت ماري منيب للمرة الثالثة من المحامي عبد السلام فهمي، زوج شقيقتها التي توفيت، لتربي أولادها. 

عاشت ماري منيب مع أسرة زوجها الثاني المسلمة، وتأثرت بالطقوس الإسلامية، وتلاوة القرآن، وكانت تشرح لها حماتها معاني السور، وحفظت بعض آيات القرآن، ثم أشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية عام 1937، وصدرت وثيقة بإشهار إسلامها لدى فضيلة الشيخ محمود العربي، والشيخ أحمد الجداوي، رئيس المحكمة.

قصة إسلام ماري منيب

كشفت أمينة منيب، حفيدة الفنانة الراحلة ماري منيب، عن جانب شخصي من حياة جدتها، إذ قالت خلال مداخلة مع لميس الحديدي ببرنامج «هنا العاصمة»، إن هناك عشقا من ماري منيب للراحل جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، جعلها تختار اسم جمال لأخيها الكبير، واسم عامر لحفيدها الفنان الراحل عامر منيب.

وأوضحت حفيدة ماري منيب، أن خفة دم جدتها كانت تدفعها إلى تأليف الإفيهات التي كانت تقولها على خشبة المسرح، موضحة: "كانت لازم تخرج عن النص، وتقول إفيه من عندها".​

مارى منيب أفلام مارى منيب أعمال مارى منيب ذكرى وفاة مارى منيب الفنانة مارى منيب

