فرنسا تطلب إجراء مناورة عسكرية للناتو في جرينلاند وتؤكد استعدادها للمشاركة
هل برد الشتاء يصيب الجهاز التنفسي فقط؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة
تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل
عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص
مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو
ترامب يغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام
ترامب السبب.. وول ستريت تسجل أكبر خسارة يومية في ثلاثة أشهر
تفوقت على المغرب وجنوب أفريقيا.. مصر تتصدر الطفرة السياحية في القارة السمراء
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 121 من مصر إلى غزة
دافوس يفتح ملفات الشرق الأوسط الكبرى.. الرئيس السيسي وترامب على طاولة غزة والنيل والشراكة الاستراتيجية | خبير يعلّق
فن وثقافة

وائل جسار يساند الشعب التونسي بعد كارثة السيول

وائل جسار
وائل جسار
يمنى عبد الظاهر

حرص الفنان اللبناني وائل جسار على التعبير عن تضامنه الكامل مع الشعب التونسي، عقب موجة السيول الأخيرة التي ضربت عددًا من المناطق، وأسفرت عن تدمير العديد من المنازل ووقوع ضحايا ومصابين.

ونشر جسار صورة عبر " إنستجرام" معلقا:"في هذه اللحظات الصعبة، قلوبنا قريبة منكم، ودعاؤنا لا يفارقكم رحم الله من فقدوا أرواحهم، ومنّ على المصابين بالشفاء".


وأضاف :"حفظ هذا البلد الجميل وأهله من كل أذى الألم كبير، لكن الإيمان أكبر، وإن شاء الله تمرّ هذه الأيام الثقيلة وتبقى تونس عامرة بالحياة والأمل".

وكان النجم وائل جسار، تألق، مؤخرا في حفل غنائي جماهيري ضخم أُقيم بمنطقة «سيليا» في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ قدّم باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير.
وكان أحيا المطرب اللبناني وائل جسار سهرة غنائية استقبل خلالها العام الجديد 2026 مع جمهوره في القاهرة، وذلك في حفل بأحد الفنادق الكبرى المطلّة على النيل، وسط أجواء احتفالية حاشدة جمعت محبيه من مختلف الجنسيات.

وأعرب «جسار» عن امتنانه لبداية العام الجديد من مصر، موجهًا تهنئة حارّة للجمهور قائلًا: «كل عام والشعب المصري الغالي على قلبي بخير، أتمنى أن تكون 2026 سنة خير وبركة على مصر وعلى كل الوطن العربي، وفخور بأن أولى حفلاتي هذا العام هي هنا في مصر، ويارب الأيام القادمة تكون أجمل».

وتضمنت السهرة روائع جسار الرومانسية، إذ تفاعل الحضور بشكل لافت مع أغنيات

