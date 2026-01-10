وائل جسار يكشف سر انسحابه من حفل بغداد

كشف الفنان اللبناني وائل جسار، في أول تعليق له بعد انسحابه من حفله الأخير في بغداد، تفاصيل ما حدث، مؤكدًا احترامه الكامل للجمهور العراقي وحرصه الدائم على تقديم حفلات تليق بمحبيه في كل الدول العربية.

وقال وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية من البداية، الذي تقدمه الدكتورة أميرة مجدي عبر قناة الشمس، إن انسحابه من الحفل جاء بسبب مشاكل تقنية كبيرة في الصوت، حالت دون تقديم العرض بالشكل اللائق بالجمهور، موضحًا أن الأمر لم يكن موجّهًا بأي حال من الأحوال ضد الجمهور.



وأضاف: أنا بحترم كل الجمهور العربي، والجمهور العراقي ليه مكانة كبيرة في قلبي، وكنت حريص أطلع الحفل بأفضل صورة، لكن للأسف حصلت مشاكل في الصوت، مشيرًا إلى أن فريقه طلب مسبقًا جميع التجهيزات الفنية اللازمة، إلا أنه لم يجد استجابة كافية من الجهة المنظمة.

وأكد جسار أنه رغم اقتناعه بعدم ارتكابه خطأ، فضّل تقديم اعتذار للجمهور احترامًا وتقديرًا لهم، قائلاً: حتى لو مش غلطان، الاعتذار واجب لما يكون في زعل عند الجمهور، وإن شاء الله الموقف ده مش هيتكرر.



وشدد وائل جسار على أن انسحابه من الحفل كان قرارًا صعبًا، لكنه جاء حفاظًا على صورته الفنية واحترامًا لجمهوره، معربًا عن أمله في لقاء قريب مع الجمهور العراقي في حفل آخر يتم تنظيمه بشكل أفضل يليق بذوقهم ومحبتهم له.