على ضفاف النيل.. وائل جسار يشعل أجواء العام الجديد من قلب القاهرة

أحيا المطرب اللبناني وائل جسار سهرة غنائية من طراز رفيع، استقبل خلالها العام الجديد 2026 مع جمهوره في القاهرة، وذلك في حفل ضخم أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وسط أجواء احتفالية حاشدة جمعت محبيه من مختلف الجنسيات.

حضر "جسار" الحفل برفقة المنتج تامر عبد المنعم، حيث استُقبل بحفاوة بالغة، وأعرب عن امتنانه لبداية العام الجديد من مصر، موجهاً تهنئة حارة للجمهور قائلاً: "كل عام والشعب المصري الغالي على قلبي بخير، أتمنى أن تكون 2026 سنة خير وبركة على مصر وعلى كل الوطن العربي، وفخور بأن أولى حفلاتي هذا العام هي هنا في مصر، ويارب الأيام القادمة تكون أجمل".

وتضمنت السهرة وجبة غنائية دسمة من روائع جسار الرومانسية، حيث تفاعل الحضور بشكل لافت مع أغنيات "مشيت خلاص"، "بتوحشني"، "بتوعديني"، و"غريبة الناس"، ليؤكد جسار مرة أخرى على مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية العربية في ليلة لم تخلو من الطرب والإحساس.

حفل وائل جسار

حفل وائل جسار

أحدث أغاني وائل جسار

وطرحت إحدى شركات الصوتيات والمرئيات، كليب الفنان وائل جسار الجديد «حب زمان»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

كليب حب زمان لـ وائل جسار، من كلمات: أحمد أبو زهرة، ألحان: زعيم، توزيع موسيقي: أحمد علي، ميكس وماستر: أمير محروس.

وائل جسار

من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.

ووقع الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع الشركة، لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة.

من جهته، أوضح وائل جسار أن هذا التعاون سيثمر بلا شك عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، ضمن التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.

أغاني وائل جسار

في شهر فبراير 2025، طرح الفنان وائل جسار، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “100 إحساس جديد” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وتقول كلمات الأغنية: "بحبك موت حبيبي، مش بحبك بس أنا، معاك بجد بنسى أى كلمة قولتها، رجعت معاك لواحد عنده 16 سنة".

كما طرح وائل جسار، أغنية "كل وعد"، وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.