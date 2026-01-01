الناس مش جاية ترقص.. وائل جسار ينفعل على منظمي حفله في بغداد

انفعل الفنان وائل جسار، على منظمي حفله بالعراق، ليلة أمس، وذلك بسبب الهندسة الصوتية.

وقال وائل جسار: الناس مش جاية ترقص، الناس جاية علشان تسمع.. أنا في بدايتي مكنش بيتحطّلي الصوت ده، أنا زعلان، وهكمل الحفل علشان الجمهور، بس أنا جاي على مسرح محترم ولازم المعدات تكون كاملة.

ونفى الفنان وائل جسار، ما تردد من شائعات حول انفصاله عن زوجته «ميري جسار»، والتي أثارت تساؤلات جمهوره خلال الفترة الماضية.

وقال وائل جسار، عبر برنامج ET بالعربي: «الشائعات لا تشغلنى... أنا وزوجتي سمنة على عسل وإن شاء الله مدى العمر».

وائل جسار - حب زمان

طرحت إحدى شركات الصوتيات والمرئيات، كليب الفنان وائل جسار الجديد «حب زمان»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

كليب حب زمان لـ وائل جسار، من كلمات: أحمد أبو زهرة، ألحان: زعيم، توزيع موسيقي: أحمد علي، ميكس وماستر: أمير محروس.