«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
لاعتدائه على مُعلمة بالسـ.ـلاح.. «تعليم الجيزة» تفصل طالبًا في الإعدادية لمدة عام دراسي
فن وثقافة

فوق الخيال.. تامر حسني يوجه الشكر للمسئولين عن تنظيم حفل رأس السنة

تامر حسني
تامر حسني
سارة عبد الله

وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر للمسئولين عن تنظيم حفل رأس السنة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على فيسبوك: "حفل رأس السنة على أرض أم الدنيا مصر في العاصمة الإدارية الجديدة حاجة فوق الخيال، جمهور وتحضيرات ومسرح وشاشات وإضاءة وألعاب نارية وتنظيم خرافي من شركة تذكرتي بجد كان يوم يشرف، وطبعاً كل الحب والتقدير للفنان الكبير تامر عاشور اللي نور الحفلة ونورني عالمسرح بصوته الجميل و أداءه العظيم لأغنية بعيش وياريت تكونوا حبيتوا مني أغنية هيجيلي موجوع، وكل الحب والتقدير للفنانة الجميلة الغالية إليسا اللي نورت مصر النهارده يارب سنة كلها صحة وستر ونجاح للجميع".

وأحيا الفنان تامر حسني يوم السبت الماضي، حفله الغنائي في قصر عابدين لصالح مؤسسة راعي مصر في أول ظهور له بعد وعكته الصحية.

واستقبل الجمهور تامر حسني بحفاوة وانهالت عليه بوكيهات الورد ولافتات مختلفة احتفالا بشفائه، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وظهرت إحدى اللافتات الترحبية جاءت بتعليق: “والله العظيم من ٢٠١٤ ونفسى اقول معاك حاجة من كلماتى .. وحمدلله على سلامتك يا نجم الجيل”.

تامر حسني حفلة رأس السنة العاصمة الإدارية الجديدة

