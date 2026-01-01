فوق الخيال.. تامر حسني يوجه الشكر للمسئولين عن تنظيم حفل رأس السنة

وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر للمسئولين عن تنظيم حفل رأس السنة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على فيسبوك: "حفل رأس السنة على أرض أم الدنيا مصر في العاصمة الإدارية الجديدة حاجة فوق الخيال، جمهور وتحضيرات ومسرح وشاشات وإضاءة وألعاب نارية وتنظيم خرافي من شركة تذكرتي بجد كان يوم يشرف، وطبعاً كل الحب والتقدير للفنان الكبير تامر عاشور اللي نور الحفلة ونورني عالمسرح بصوته الجميل و أداءه العظيم لأغنية بعيش وياريت تكونوا حبيتوا مني أغنية هيجيلي موجوع، وكل الحب والتقدير للفنانة الجميلة الغالية إليسا اللي نورت مصر النهارده يارب سنة كلها صحة وستر ونجاح للجميع".

وأحيا الفنان تامر حسني يوم السبت الماضي، حفله الغنائي في قصر عابدين لصالح مؤسسة راعي مصر في أول ظهور له بعد وعكته الصحية.

واستقبل الجمهور تامر حسني بحفاوة وانهالت عليه بوكيهات الورد ولافتات مختلفة احتفالا بشفائه، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وظهرت إحدى اللافتات الترحبية جاءت بتعليق: “والله العظيم من ٢٠١٤ ونفسى اقول معاك حاجة من كلماتى .. وحمدلله على سلامتك يا نجم الجيل”.